"Ayer, en mi cuenta de Whatsapp recibí una enorme cantidad de mensajes que, en nombre de dios, me pedían una serie de cosas y me calificaban de manera irreproducible", afirmó el legislador, y amplió: "Me lo pasé atajando y esquivando crucifijos de un sector de la Iglesia que, quizá, sea el mismo sector que cuando nos desaparecían o nos torturaban daba vuelta la cara".