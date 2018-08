Los nombres de ex funcionarios que circulan, tomados de manera individual, ocupan renglones destacados en diversas causas. Julio De Vido, Roberto Baratta, Oscar Parrilli, José María Olazagasti no son casos que sorprendan. Tampoco, Cristina Fernández de Kirchner. Pero sumado a empresarios de fuertes relaciones con lo que alguna vez se dio en llamar la "patria contratista", habla de lo elemental: la coima es un delito a dos puntas. Y si a ese se agregan nombres vinculados a la Justicia –el ex juez Norberto Oyarbide y Javier Fernández, el operador más reconocido de la era kirchnerista en el fuero federal-, se hablaría entonces de otra cuestión básica: el blindaje judicial para garantizar impunidad.