La idea de despegarse del fracasado no es nueva. Perón solía decir "me ha traicionado" cuando alguno de sus representantes o delegados no le servía más. En el caso de Héctor J. Cámpora el apóstrofe fue más contundente y popular, después aplicado a Héctor Parrilli por la ex presidente. No fue distinto en la condena pública a sus aliados guerrilleros en plena histórica Plaza de Mayo: "estos imberbes que ahora gritan". Recordará el mismos Pichetto la frase de Cristo a Judas que le endilgó a Julio Cobos durante el voto de la 125: "haced lo que has venido a hacer". Tal vez hoy Perón diría: "Cristina me ha traicionado". Es hora de aceptar las responsabilidades y crecer, no de negar.