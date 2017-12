En Diputados, además de la habilidad de Monzó, se destacó el manejo de Elisa Carrió, siempre lista para romper o componer; la muñeca de Mario Negri y Nicolás Massot, que en los últimos dos años se impuso aunque sobre el final del 2017 quedó, por portación de apellido, en el eje de confrontación, incluso a su propio impulso, frente a varios de los diputados del Frente para la Victoria, nietos restituidos surgidos en las listas desde La Cámpora como Horacio Pietragalla y Juan Cabandié que le recuerdan los vínculos con la dictadura de sus familiares. Victoria Donda y la izquierda también se destacaron, en su caso tanto en la aprobación de la Ley de Paridad de Género como en su alineamiento en algunos proyectos con el FpV después de haber confrontado con el kirchnerismo durante el gobierno de Cristina Kirchner. El rol de Héctor Recalde como jefe del bloque de la primera minoría fue puesto a prueba cuando la Justicia pidió el desafuero de Julio De Vido, a quien no pudo defender de los embates internos y terminó conciliando posiciones entre el kirchnerismo duro y el peronismo más renovador con una salida salomónica: no bajaron al recinto excepto los díscolos que votaron por el desafuero como la rionegrina Emilia Soria, reelecta y ya visiblemente combativa. Recalde tuvo que llamar a De Vido para explicarle pero éste no lo atendió y terminaron yendo varios de los integrantes del bloque hasta el penal de Marcos Paz para hacer una demostración solidaria después de la reiteración de cartas públicas del ex ministro de Energía en las que expresaba su enojo y reclamaba lealtad incluso de parte de la ex Presidenta.