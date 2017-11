Desafiante, Cristina Elisabet Kirchner vuelve a Comodoro Py y le pidió a la militancia que no la acompañe: "Voy a ir sola"

En una carta publicada en las redes sociales, la ex mandataria y senadora electa volvió a denunciar una persecución judicial en su contra y apuntó contra Mauricio Macri. "No hay amenazas ni extorsiones que me hagan callar", advirtió. Mañana declara por la causa Hotesur