¿Influyó el caso Maldonado en los comicios? No. Esa es la evaluación que hacen varios analistas. Rouvier analizó que en el resultado de las elecciones legislativas las últimas novedades sobre la muerte del joven tatuador en Esquel no tuvo mucho peso. "Si tuvo cierta gravitación en el sentir de la gente no se notó en las urnas", afirmó. Tampoco para Römer y para el director de Aragón & Asociados, para quien -por otro lado- los ajustes de la economía "sólo influyeron en el electorado medio-bajo que votó a Cristina Kirchner".