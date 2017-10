Hace dos semanas, tanto Vidal en Infobae como Peña en los micrófonos de Luis Novaresio, en radio La Red, tuvieron que descartar sus deseos de suceder a Macri. "No tengo puesta mi libido en ser presidente", fue la frase que eligió el jefe de Gabinete. "No tengo ganas de ser presidente", lo imitó la gobernadora. "No creo que se dé la oportunidad", le dijo a este medio.