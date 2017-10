Pero el presidente argentino aún no decidió si viaja en septiembre a las Naciones Unidas, mientras que la estabilidad política de May es tan débil que quizás caiga en las próximas semanas. Macri aguardara que llamen de la oficina de la primera ministro, y si no lo hacen, postergara esa posible audiencia hasta que inicie la cumbre del G20 en Buenos Aires. Ciertos partidos, siempre es mejor jugarlos de local.