Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘4 fantásticos’ de Perú: “No ganamos nada”

Los dos jugadores protagonizaron divertido momento en entrevista. (Enfocados)

Jefferson Farfán iniciará una nueva temporada de su podcast ‘Enfocados’ este domingo 1 de marzo. La ‘Foquita’, junto a su amigo y exfutbolista Roberto Guizasola, sorprendió a todos al anunciar que su primer invitado será el mundialista chileno Arturo Vidal.

El ‘10 de la calle’ publicó un adelanto de la entrevista en sus redes sociales. En el clip aparecen algunos momentos de la charla con el actual mediocampista de Colo Colo, quien participó en las bromas e intercambió comentarios con el exjugador peruano.

Farfán presentó a Vidal de manera destacada: “El mejor jugador de la historia en Chile. Presentamos al ‘King’ Arturo Vidal”, afirmó, mientras recibía aplausos para la figura chilena, quien saludó a los conductores de Enfocados al aparecer en escena.

Vidal, por su parte, habló sobre la rivalidad con Perú y recordó: “Con Perú siempre hay mucha rivalidad, también tenían a los ‘4 fantásticos’, sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo”. En ese momento, Farfán lo interrumpió con un comentario espontáneo: “Que no ganamos ni m...”, provocando risas en el set.

La ‘Foquita’ aprovechó la ocasión para preguntarle al volante de 32 años si le dolió la derrota de Chile por 3-0 ante Perú en las semifinales de la Copa América 2019. El ‘mapocho’ solo respondió con una sonrisa y un gesto de asentimiento.

Arturo Vidal y Jefferson Farfán protagonizaron divertido momento al recordar a los ‘cuatro fantásticos’ de Perú.

En otro momento del video, Roberto Guizasola bromeó con Arturo Vidal al preguntarle por el responsable de la pintada en el Estadio Nacional en 2015: “Estamos buscando quién fue el que pintó la pared con ‘por aquí pasó el campeón de América’, estoy que lo busco a ese gato, quién fue”, dijo. La autoría de esa polémica frase corresponde a Jorge Valdivia.

‘Cucurucho’ también abordó la controversia sobre la procedencia del pisco y la disputa entre Perú y Chile. Preguntó si les gustaba la comida peruana, obteniendo una respuesta afirmativa. Luego consultó sobre el origen del pisco, y la respuesta fue que pertenecía al país incaico.

Arturo Vidal será el primer invitado de la nueva temporada de Enfocados de Jefferson Farfán.

Arturo Vidal afirmó que es mejor que Busquets

En el adelanto publicado, se muestran fragmentos del ping pong de preguntas a Arturo Vidal en Enfocados. La primera consulta fue si se consideraba mejor que Sergio Busquets. El capitán de Colo Colo respondió que sí y argumentó: “Arturo Vidal, Busquets es extraordinario como ‘5’, el número 1, pero yo hago todo”.

Vidal y Busquets coincidieron en el vestuario del Barcelona durante las temporadas 2018-2019 y 2019-2020. Juntos ganaron la Supercopa de España en 2018 y LaLiga en la campaña 2018-2019. Tras ese periodo, el chileno continuó su carrera en el Inter de Milán.

La siguiente pregunta para el ‘King’ fue si se consideraba superior a Xabi Alonso. Ante esta consulta, a diferencia de la anterior, Vidal dudó unos instantes y expresó: “Uyyy”, dejando ver que la consideraba una pregunta difícil.

Arturo Vidal se considera mejor que Sergio Busquets.

La entrevista completa a Arturo Vidal en Enfocados se estrenará este domingo 1 de marzo a las 20:00 horas de Perú en el canal de YouTube de Jefferson Farfán. Se espera que la conversación ofrezca nuevos momentos destacados y detalles sobre la trayectoria del ‘King’.