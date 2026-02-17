Alianza Lima contactó a Jorge Fossati y recibió inesperada respuesta del DT uruguayo: “Buscan un reemplazo a Pablo Guede”

El periodista César Vivar contó la intención de la directiva 'blanquiazul' de buscarle un reemplazo a Pablo Guede y el uruguayo asoma como una opción. (Video: Horacio Zimmermann / Doble Punta)

Alianza Lima enfrenta días de turbulencia tras la reciente eliminación de la Copa Libertadores 2026 ante 2 de Mayo de Paraguay. La caída, sorpresiva debido a la fuerte inversión realizada en el plantel, dejó al club sin competencia internacional y con la Liga 1 como única meta, en busca de un título que se le niega desde hace cuatro años. Justamente, el entrenador Pablo Guede se ubica en el centro de las críticas por el bajo rendimiento colectivo, la falta de efectividad ofensiva y el cambio constante de jugadores en puestos diferentes, mientras aumentan los rumores sobre un posible cambio de técnico.

En este clima de incertidumbre, el periodista deportivo César Vivar reveló que la dirigencia del club ‘íntimo’ ha tenido contactos con Jorge Fossati, que viene de obtener el tricampeonato nacional con Universitario de Deportes, el clásico rival. “Están olfateando a un reemplazante (a Pablo Guede). El técnico por el que ha preguntado Alianza Lima es Jorge Fossati. El área deportiva no, porque ‘Franquito’ levanta el teléfono y habla con Fossati. De hecho, los Navarro le dan el voto de confianza a Guede. Más arriba están evaluando posibilidades. Es su trabajo y son libres de poder hacerlo”, manifestó en el programa de YouTube, Doble Punta.

El comunicador explicó cómo se produjo el acercamiento con el técnico uruguayo: “Le pregunté a Fossati porque yo tenía la información. No fue llamada, le hice la consulta por WhatsApp, él es muy atento. Mi consulta fue: ‘tengo esta información, que en Alianza están pensando en usted, no necesariamente la parte deportiva’, así le pregunté. Y me dijo: ‘no tengo nada que decir al respecto’; no me dijo ‘no’, no me dijo ‘sí’. Simplemente eso”.

Jorge Fossati consiguió dos de los últimos tres títulos de Universitario. - créditos: Universitario

La situación interna del club es compleja. Los Navarro, padre e hijo, junto con el administrador Fernando Cabada, han manifestado su respaldo a Pablo Guede. Por otro lado, sectores de la directiva como el grupo ‘Aliancistas por el Perú’ (exFondo Blanquiazul) no verían con buenos ojos la continuidad del argentino y consideran que el ‘Flaco’ es una alternativa viable, debido a sus recientes logros en el fútbol local.

La posible llegada de Jorge Fossati, técnico identificado con Universitario y con el que hubo discrepancias por decisiones arbitrales en temporadas pasadas, incorpora un componente de sensibilidad histórica para la afición de Alianza Lima, que exige resultados y observa con atención las decisiones institucionales. La falta de una respuesta categórica por parte del uruguayo mantiene abiertas las especulaciones sobre un futuro acercamiento, especialmente si el equipo no mejora su rendimiento en la Liga 1, donde marcha en el cuarto lugar del Torneo Apertura con siete puntos, a dos de los líderes, Melgar y UTC.

Los Navarro han respaldado a Pablo Guede en Alianza Lima, aunque no tendría mucho crédito. - captura: Alianza Lima TV

Pablo Guede sobre el presente de Alianza Lima

En medio de la tensión, Pablo Guede ofreció su visión sobre el momento que atraviesa el equipo en diálogo con la prensa tras el empate sin goles con Alianza Atlético en Trujillo: “Estoy tranquilo, estoy seguro de lo que hago y creo que no estamos mal. De tres partidos, dos de visitante, uno de local, tenemos siete puntos. Es verdad que hay que encontrar el equipo, es verdad que estaría bueno reconocer y hacer hincapié en las lesiones que tuvimos, que no es una excusa, pero sí se hace muy difícil armar un equipo cuando casi todas las semanas tienes algún lesionado. Es mala suerte. Yo creo que tenemos que tener tranquilidad”.

El estratega de 51 años también abordó el sentir de los hinchas tras la eliminación continental. “Entiendo a los hinchas, entiendo la crispación de haber quedado fuera de la Copa Libertadores, que es un palo grande que nadie quería. Pero creo que el objetivo es salir campeón, y creo que en tres partidos tenemos buenos puntos. No es que tenemos cero puntos”, sostuvo.

El técnico argentino negó cualquier conflicto en el plantel y analizó el presente del equipo 'blanquiazul'. (Video: Jax Latin Media)