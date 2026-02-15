Ignacio Buse deberá aguardar por rival procedente de las clasificatorias o ‘lucky loser’ en primera ronda del ATP 500 de Río

Ignacio Buse espera por rival en el ATP 500 de Río. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Ignacio Buse asumirá un nuevo reto en la temporada. El #96 del mundo iniciará su camino en el ATP 500 Río, el torneo más importante en la gira sudamericana. Luego de su paso por la arcilla de Buenos Aires, el tenista nacional competirá en la ‘Ciudad de la Samba’. Será la primera vez que rinda en un torneo de esta categoría. De momento, deberá aguardar hasta el final de la clasificación para conocer a su rival en primera ronda.

Las autoridades deportivas realizaron el sorteo en la mañana del sábado, mientras se disputaban los encuentro de primera ronda de las ‘qualy’. En el Jockey Club Brasileiro, Ignacio Buse quedó emparejado con Laslo Djere, un rival con el que mantiene historial negativo (1-2), pero había vencido en su último enfrentamiento que tuvo lugar en el ATP 250 de Gstaad.

No obstante, el deportista balcánico ha decidido bajarse del Río Open y no competirá en el barrio de Gávea en Río de Janeiro. En ese sentido, el ‘Colorado’ debe esperar a la resolución de la fase de clasificación para conocer a su rival en primera ronda. Esta ronda previa se definirá el domingo 15 de febrero.

Ignacio Buse se podría enfrentar a Joao Fonseca en octavos de final del ATP 500 de Río. Crédito: ATP.

Es el mismo escenario que debió lidiar esta semana en el Argentina Open, su primer torneo como Top 100. En el papel, medirse ante un jugador procedente de la clasificación incrementa las posibilidades de avanzar, pero el propio Buse sabe que no necesariamente es así. En Buenos Aires, debió salvar dos puntos de partido ante el italiano Passaro para instalarse en octavos de final.

Finalmente, si Buse logra superar la primera ronda, se enfrentará al ganador del duelo entre Joao Fonseca, la joya brasileña, y otro tenista proveniente de la clasificación. El #33 del mundo ha iniciado la temporada con el pie izquierdo: eliminaciones prematuras en Australia y Argentina, donde partía como favorito a ser protagonista. Su irregular presente podría ser aprovechado por el peruano en un potencia duelo de octavos de final.

Nuevo mejor ranking

Ignacio Buse alcanzará un hito histórico para el tenis nacional este lunes 16 de febrero. El joven deportista escalará hasta la posición número 91 del ranking ATP, la cifra más alta en lo que va de su carrera profesional. Con apenas 21 años, el tenista peruano superará la marca establecida por Carlos Di Laura en 1986 y se ubicará como el quinto mejor representante del país en la Era Open.

Ignacio Buse estrenará nuevo ranking ATP. Crédito: X Tenis Peruano.

Este ascenso consolida su gran presente en el circuito internacional. Buse ahora integra un grupo selecto de tenistas peruanos que lograron entrar al top 100 mundial, junto a figuras como Jaime Yzaga, Pablo Arraya, Luis Horna y Juan Pablo Varillas. Su avance en la clasificación refleja el esfuerzo y la regularidad de los últimos meses sobre la cancha.

El presente de Joao Fonseca

El presente de Joao Fonseca atraviesa un momento de incertidumbre en el circuito ATP. Tras sufrir una lesión de espalda que afectó su pretemporada, el tenista brasileño no muestra su mejor nivel técnico ni físico. Su rendimiento actual genera dudas, pues se le ve fuera de forma y sin la explosividad que lo caracteriza. Esta falta de ritmo competitivo pasó factura en sus compromisos más recientes del año.

El joven deportista no cumplió con las altas expectativas en el Abierto de Australia, donde quedó eliminado de forma prematura. La situación empeoró durante esta semana en el Argentina Open. Fonseca se despidió en su debut tras caer ante Alejandro Tabilo, un resultado doloroso debido a que defendía el título obtenido en la edición anterior.

Joao Fonseva no hizo pie en el Argentina Open 2026.