Vivian Baella cuestiona el rol secundario de Sandra Ostos: “Si estuviera en su lugar, no me hubiera ido a Alianza Lima”

La exvoleibolista analizó la falta de continuidad de la atacante en el cuadro ‘blanquiazul’, señaló que ella no habría tomado esa decisión de marcharse de Circolo para ser suplente

La exfigura del vóley peruano indicó que mejor se hubiera quedado en Circolo Sportivo Italiano, donde sería titular siempre. Crédito: YouTube / Bloqueo y Punto.

La actualidad de Sandra Ostos en Alianza Lima se ha convertido en uno de los temas más comentados de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. La atacante, que decidió dejar Circolo Sportivo Italiano para fichar por el club de sus amores, no ha tenido el protagonismo esperado en la presente temporada, situación que fue analizada por Vivian Baella en el programa de YouTube ‘Bloqueo y Punto’.

La exvoleibolista nacional no dudó en dar su punto de vista sobre el escenario que atraviesa Ostos en el cuadro ‘blanquiazul’, donde ha alternado más desde el banco que como titular. Según mencionó, el cambio de equipo implicaba un riesgo que debía evaluarse con mayor detenimiento. “En lo personal, si yo estaría en su lugar, no me hubiera ido a Alianza”, expresó de manera directa.

Vivian Baella consideró que, si bien es entendible que una jugadora quiera vestir la camiseta del club del que es hincha, también es fundamental analizar el contexto deportivo antes de tomar una decisión de esa magnitud. En su opinión, la competencia interna en Alianza Lima era un factor evidente que podía limitar la continuidad de Ostos.

“Sí, pero una ya empieza a observar, a ver cómo fueron temporadas pasadas en Alianza para darte cuenta que, a lo mejor, tu participación iba a ser muy poca o que ibas a tener mucha competencia. Entonces, lo que quiere una como jugadora es ser titular. O sea, yo no me voy a cambiar de equipo para arriesgarme a no jugar”, comentó en el espacio digital.

Sandra Ostos tiene un rol
Sandra Ostos tiene un rol secundario en Alianza Lima. Crédito: LPV

La exseleccionada nacional remarcó que toda voleibolista busca continuidad para mantener ritmo y confianza, especialmente en una liga cada vez más competitiva. Desde su perspectiva, el objetivo principal de cualquier deportista debe ser sumar minutos y consolidarse dentro del sexteto principal.

Asimismo, subrayó que no es habitual ver a una jugadora con el talento y la gran capacidad de Ostos en condición de suplente. “En la Liga realmente no estamos acostumbrados a ver que una jugadora con las características que tiene Sandra sea suplente”, añadió.

Respondió cuando tuvo la oportunidad

Más allá de la polémica, Sandra Ostos demostró recientemente que está preparada para asumir un rol protagónico. En el último encuentro, donde Alianza Lima venció con autoridad 3-0 a Olva Latino, la atacante fue titular y tuvo una actuación sobresaliente que le permitió ser elegida como la MVP del compromiso.

Su desempeño no solo evidenció su calidad ofensiva, sino también su capacidad para responder bajo presión. Para Baella, este tipo de actuaciones refuerzan la idea de que Ostos puede ser una alternativa de garantías para el equipo en otros desafíos importantes.

“Alianza podría quedarse tranquila si es que una de las puntas titulares no funciona, está Sandra Ostos para poder alternar”, sostuvo, resaltando que contar con una jugadora de ese nivel en el banco también representa una fortaleza para el plantel.

Sandra Ostos fue MVP en
Sandra Ostos fue MVP en triunfo de Alianza Lima ante Olva Latino. Crédito: LPV

Alianza Lima, firme candidato al tricampeonato

En otro momento de la conversación, Vivian Baella se refirió al panorama general del campeonato y colocó a Alianza Lima como el principal favorito para quedarse con el título y alcanzar el tricampeonato. “Yo definitivamente le doy mis puntos a Alianza, pero creo que ningún equipo se tiene que confiar. Yo creo que en esta temporada el campeonato está para varios equipos”, señaló.

Para la exvoleibolista, si bien el cuadro ‘blanquiazul’ cuenta con un plantel amplio y competitivo, la Liga Peruana de Vóley ha elevado su nivel y presenta rivales capaces de disputar el campeonato hasta las instancias finales.

