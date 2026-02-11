Cecilia Tait regresa a la escena olímpica: la leyenda del deporte peruano dice presente en Milano Cortina 2026

Cecilia Tait tuvo una participación especial en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Crédito: CSV

Cecilia Tait vuelve a situar al Perú y a Sudamérica en lo más alto del escenario deportivo internacional. La histórica ‘Zurda de Oro’, medallista de plata en Seúl 1988 con la selección peruana de vóley, tuvo una participación especial en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, reafirmando su peso dentro de las estructuras más influyentes del movimiento olímpico.

En su condición de miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), Tait formó parte de la ceremonia de premiación de la prueba de Biatlón Individual 20 km masculino. La exvoleibolista nacional fue la encargada de entregar las medallas a los atletas más sobresalientes de la competencia, en uno de los actos protocolares más significativos del programa olímpico.

Su presencia en una ceremonia de esta magnitud no es casual. Representa el reconocimiento a una trayectoria que trascendió las canchas y se consolidó en la dirigencia deportiva internacional. Aquella jugadora emblemática que brilló en el Mundial de 1982 y que alcanzó la gloria olímpica en Seúl 1988 hoy continúa aportando al deporte desde la toma de decisiones y la representación institucional.

La carrera dirigencial de Cecilia Tait ha ido en constante ascenso. Fue propuesta por la Comisión Ejecutiva del COI y elegida oficialmente como miembro durante la 141ª Sesión celebrada en Mumbai, un hecho que marcó un nuevo hito para el deporte peruano. Su incorporación al organismo olímpico más importante del mundo no solo significó un logro personal, sino también una representación de peso para la región.

Además, integra el Comité Ejecutivo de la CSV y forma parte del Consejo de Administración de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Desde estos espacios, Tait se ha convertido en la máxima exponente de la gestión del voleibol sudamericano ante la comunidad deportiva global, participando activamente en decisiones estratégicas que impactan en el desarrollo de la disciplina.

Cecilia Tait formó parte de la ceremonia de premiación de la prueba de Biatlón Individual 20 km masculino. Crédito: CSV

Presencia constante en escenarios de alto nivel

Milano Cortina 2026 no es la primera vez que Cecilia Tait se presenta en un evento de esta magnitud. La ‘Zurda de Oro’ ha sido invitada en anteriores oportunidades a formar parte de ceremonias y actividades protocolares en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, consolidando su presencia en citas de alcance planetario. Su figura es reconocida no solo por su legado deportivo, sino también por su liderazgo y compromiso con los valores olímpicos.

Cada aparición en este tipo de eventos reafirma el lugar que ha ganado dentro de la estructura del deporte internacional y fortalece la visibilidad del Perú en espacios de decisión y representación global, y no solo en el deporte de la net alta.

La exigencia del Biatlón Individual

La prueba en la que participó Tait durante la ceremonia de premiación es una de las más exigentes del calendario olímpico de invierno. El Biatlón Individual 20 km masculino combina resistencia física y precisión técnica en un formato que exige máxima concentración. Los atletas recorren 20 kilómetros y deben detenerse en cuatro ocasiones en el campo de tiro, donde intentan acertar a cinco blancos en cada parada. La combinación de velocidad en el esquí de fondo y puntería en el disparo define a los ganadores.

Con su participación en Milano Cortina 2026, la popular ‘Zurda de Oro’ demuestra que su legado sigue vigente. De ícono del voleibol mundial a dirigente influyente en el movimiento olímpico, su trayectoria continúa inspirando y posicionando al Perú en la cumbre del deporte internacional.