Thaisa Mc Leod responde a sus detractores tras brillar ante Universitario: “Hay gente que se rasca la panza y no sabe qué es el voleibol”

Luego de ser clave en el triunfo ante las ‘pumas’, la figura de Atlético Atenea se refirió a los cuestionamientos que recibe fecha tras fecha en la Liga Peruana de Vóley

La figura de Atenea dio firme mensaje tras recibir constantes críticas. (Video: La Cátedra Deportes)

Atlético Atenea dio uno de los golpes de la fecha en la Liga Peruana de Vóley al imponerse ante Universitario de Deportes, con una actuación sobresaliente de Thaisa Mc Leod, quien fue elegida como la MVP indiscutible del encuentro. Al finalizar el compromiso, la jugadora habló con la prensa local y dejó declaraciones contundentes tanto sobre su rendimiento como sobre las críticas que recibe constantemente.

Lejos de atribuirse el protagonismo, Mc Leod destacó el trabajo grupal como la clave del triunfo en sets corridos frente a las ‘pumas’ el último fin de semana. Para la atacante de las ‘diosas’, el resultado fue consecuencia directa de la unión y la mentalidad del equipo que dirige Lorena Góngora.

“Hemos jugado muy bien hoy día. Hemos jugado con la cabeza, con actitud, hemos jugado todas juntas y creo que esto no pudo haber sido posible para mí si no estuviera con ellas”, señaló la opuesta de 24 años, remarcando la importancia del respaldo colectivo dentro del campo para lograr vencer al líder actual de la competencia.

Uno de los momentos más comentados de sus declaraciones llegó cuando fue consultada por los cuestionamientos que recibe fecha tras fecha en la Liga Peruana de Vóley. Fiel a su estilo frontal, Thaisa fue clara al restarle importancia a las opiniones externas y concentrarse únicamente en el respaldo que recibe de todo el equipo de trabajo de Atenea.

Thaisa Mc Leod brilló en
Thaisa Mc Leod brilló en la victoria de Atenea ante Universitario. Crédito: LPV

“Las críticas no me dan de comer, las críticas no me hacen nada, la verdad. Yo siempre digo que el trabajo en equipo es lo más importante y el apoyo que tengo internamente es más importante que el apoyo de la gente que se rasca la panza y no sabe qué es el voleibol”, disparó.

El trabajo físico detrás del rendimiento

Mc Leod también se refirió al aspecto físico, uno de los puntos en los que más énfasis viene poniendo esta temporada. Según explicó, su nivel actual es producto de un trabajo constante fuera de la cancha.

Estoy todo el día en el gimnasio, todo el día fortaleciendo mis piernas, porque obviamente esos son los resultados que se obtienen, como la victoria a Universitario”, afirmó. Además, dejó en claro que el objetivo es sostener el rendimiento a lo largo del torneo: “Tenemos que seguir trabajando, seguir haciendo todo lo que se necesita para poder seguir aportando, porque la liga es larga”.

Pese a ser la figura del partido, la jugadora insistió en que sus logros individuales reflejan el trabajo colectivo del equipo y del cuerpo técnico. “Todo es trabajo del equipo, del staff. Mis resultados son sus resultados, porque sin el trabajo de ellos uno no puede llegar como estoy llegando ahorita”, sostuvo. Además, dejó una reflexión sobre la importancia de la confianza personal: “Una tiene que creérsela, si no, solita te pones en pánico y en mil películas. Si tú te la crees, te la vives”.

Thaisa Mc Leod fue MVP
Thaisa Mc Leod fue MVP y máxima anotadora del partido contra Universitario. Crédito: Atenea

El rol clave de Lorena Góngora y lo que viene

Finalmente, Mc Leod destacó la influencia de la entrenadora Lorena Góngora en el crecimiento del equipo. “Influye mucho. Lorena siempre trabaja con la mentalidad, con la cabeza, porque para ella es más importante salir de la mentalidad mala para poder evolucionar y recuperarse como jugadora profesional”, explicó.

Pensando en el próximo reto ante San Martín, otro de los candidatos al título, la figura de Atlético Atenea fue cauta: “Nosotras vamos a seguir trabajando en nosotras. Es un nuevo equipo, nuevas estrategias y una nueva mentalidad. Tenemos que seguir evolucionando”.

Pablo Guede defendió su planteamiento ante 2 de Mayo y expuso errores de Alianza Lima: “Recién cumplí un mes en el club”

El técnico argentino habló del rendimiento del cuadro ‘íntimo’ ante Comerciantes Unidos y de lo que será el duelo de vuelta por Copa Libertadores

“A los árbitros les incomodó verse expuestos”: expresidente de la CONAR cuenta por qué ya no se publican los audios VAR en la Liga 1

Las controversias arbitrales en el arranque del campeonato han puesto nuevamente a la Comisión Nacional de Árbitros bajo cuestionamientos por su manejo y escasa transparencia

Paolo Guerrero hizo autocrítica por rendimiento de Alianza Lima y lanzó advertencia a 2 de Mayo: “En la ‘caldera’ es difícil jugar”

El ‘Depredador’ se pronunció por el triunfo ‘blanquiazul’ contra Comerciantes Unidos y advirtió al cuadro paraguayo por el choque de vuelta en Matute por la Copa Libertadores

“No puede ser penal”: Winston Reátegui analizó la polémica arbitral de Kevin Ortega en el Universitario vs Cusco FC

El expresidente de la CONAR revisó la acción y concluyó que el árbitro del encuentro en Cusco tomó una decisión equivocada

Universitario exigió “medidas inmediatas” a CONAR tras polémico penal en empate con Cusco FC: “Resulta inadmisible”

El administrador de la ‘U’, Franco Velazco, alzó su voz en señal de protesta por el arbitraje de Kevin Ortega luego de la igualdad en la ciudad ‘imperial’

