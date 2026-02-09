Perú Deportes

“A los árbitros les incomodó verse expuestos”: expresidente de la CONAR cuenta por qué ya no se publican los audios VAR en la Liga 1

Las controversias arbitrales en el arranque del campeonato han puesto nuevamente a la Comisión Nacional de Árbitros bajo cuestionamientos por su manejo y escasa transparencia

El expresidente de la CONAR habló de la falta de transparencia en el arbitraje peruano. (Video: L1MAX)

Las polémicas arbitrales en el arranque de la Liga 1 2026 no solo han puesto bajo la lupa a los jueces, sino también a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), señalada nuevamente por una presunta falta de transparencia. En ese contexto, Winston Reátegui, expresidente del organismo, se refirió públicamente a una de las decisiones más cuestionadas de los últimos años: la suspensión de la publicación de los audios del VAR.

En declaraciones al programa ‘Al L1mite’ de L1MAX, Reátegui explicó que, durante su gestión, uno de sus principales objetivos fue transparentar el trabajo arbitral a través de la difusión de estas conversaciones, algo que —según señaló— estuvo incluso presupuestado, pero que terminó siendo descontinuado sin una explicación clara.

“Siempre quise saber por qué se dejaron de publicar los audios VAR. Cuando ingresé a la CONAR el año pasado, incentivé que se dé la publicación de los audios VAR por un tema estrictamente de transparencia, que sean públicos”, sostuvo al recordar el uso de esta herramienta clave para generar mayor confianza en el arbitraje peruano.

Además, explicó que la iniciativa no solo estaba pensada para el público en general, sino también para los clubes. “Que los equipos también tengan la posibilidad de ir y que puedan escucharlo en todos los partidos. Estaba presupuestado para todo el año y después no sé qué pasó”, agregó, dejando entrever que la medida fue frenada internamente.

Winston Reategui fue presidente de
Winston Reategui fue presidente de la CONAR un breve tiempo

La incomodidad de los árbitros, según Reátegui

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones fue la razón que, a su criterio, motivó el fin de la difusión de los audios VAR en el campeonato peruano. Para el extitular de la CONAR, la principal resistencia vino desde los propios árbitros, quienes se sentían bajo permanente escrutinio ante cada jugada polémica.

Yo creo que les incomodaba más que todo a los árbitros, porque les incomodó mucho verse expuestos”, afirmó Reátegui. En esa línea, recordó que durante su gestión fue claro con los jueces respecto al rol que debían asumir en un contexto de mayor vigilancia mediática.

Cuando yo estaba a cargo, yo les decía: ‘ustedes saben que van a estar en el ojo de la tormenta’”, remarcó, al señalar que la presión y el análisis público forman parte del arbitraje moderno.

El llamado a entender la evolución del fútbol

Winston Reátegui también ofreció una reflexión más amplia sobre el presente del fútbol y la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Desde su perspectiva, la irrupción de la tecnología y el mayor acceso a la información han transformado la relación entre árbitros, clubes y aficionados, un contexto en el que —remarcó— la transparencia debe ser un principio innegociable.

Simplemente, los árbitros tienen que entender que hoy el fútbol ha evolucionado. Hoy estamos en otra etapa y lo que se trata, creo yo, siempre es la transparencia”, sostuvo con firmeza el expresidente de la CONAR.

Finalmente, advirtió que la ausencia de apertura solo profundiza la desconfianza. “Si no hay claridad en los procesos, es complicado”, concluyó, en un mensaje directo a la actual gestión arbitral.

Las declaraciones del Winston Reátegui llegan en un momento sensible para el arbitraje peruano, marcado por decisiones controvertidas y crecientes cuestionamientos en el arranque de la nueva temporada. La ausencia de los audios VAR vuelve a instalar el debate sobre la necesidad de mayor claridad y rendición de cuentas en la Liga 1.

