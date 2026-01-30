Conmebol oficializó al Estadio Miguel Grau como sede de Sporting Cristal para su juego de Copa Libertadores ante Alianza Lima o 2 de mayo

Sporting Cristal será local en partido de Copa Libertadores en el Estadio Miguel Grau del Callao. Crédito: Sporting Cristal/Difusión.

Sporting Cristal ya conoce el escenario donde definirá su clasificación a la tercera etapa de la Copa Libertadores. La Conmebol confirmó que el Estadio Miguel Grau del Callao recibirá el partido de vuelta por la segunda fase de la ronda previa. El encuentro está programado para el martes 24 de febrero a las 7:30 p. m., donde el equipo ‘rímense’ enfrentará al ganador de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo de Paraguay.

En las últimas horas, circularon imágenes que muestran el gramado del Estadio Nacional, habitual sede de los ‘celestes’ en estas instancias, en una situación lamentable. Ante las críticas, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) comunicó que el campo de juego se encuentra bajo un proceso de remodelación. Además, en la misma jornada, el primer escenario deportivo del país acogerá el primer concierto del cantante español Alejandro Sanz en Lima.

En ese sentido, el recinto ‘chalaco’ recibió la aprobación de los dirigentes y las autoridades de Conmebol. La cifra de 17 mil asistentes en el estadio del Callao representa una reducción considerable en el aforo si se compara con las más de 40 mil localidades que ofrece el Nacional. La decisión marca una tendencia en la planificación del club para esta temporada. Hace poco, la institución del Rímac decidió que su partido ante Universitario de Deportes por el torneo local se dispute en el Estadio Alberto Gallardo.

Comunicado oficial de Conmebol sobre el cambio de sede de Sporting Cristal para el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores. Crédito: web Conmebol.

Históricamente, Sporting Cristal utiliza el Estadio Nacional para encuentros de alta convocatoria y torneos internacionales. Sin embargo, la falta de garantías en la superficie de juego forzó este traslado al Callao. Ahora, el club deberá adaptar su logística para asegurar que el ‘Primer Puerto’ sea una fortaleza en su camino hacia la fase de grupos del torneo continental más importante de la región.

Última vez en el Miguel Grau por Copa Libertadores

La mudanza de Sporting Cristal al Callao para la Copa Libertadores evoca un recuerdo agridulce. La última vez que el club ‘rimense’ utilizó el Estadio Miguel Grau en este torneo fue en 2013. Aquella noche, el equipo que dirigía Roberto Mosquera, entonces campeón vigente del fútbol peruano, cerró su participación con una victoria por 1-0 ante el poderoso Palmeiras.

El autor del único tanto fue Irven Ávila, delantero que hoy todavía integra el plantel profesional. El ‘Cholito’ anotó tras una gran jugada colectiva y sentenció el triunfo frente a un cuadro brasileño que ya tenía su boleto asegurado a la siguiente ronda.

Irven Ávila celebra junto a Horacio Calcaterra el tanto de la victoria ante Palmeiras por Copa Libertadores. Crédito: Conmebol.

A pesar del esfuerzo y los tres puntos obtenidos en el escenario ‘chalaco’, los ‘celestes’ quedaron eliminados. El equipo terminó apenas a un punto de la clasificación, aunque llegó a esa jornada final con opciones matemáticas muy remotas. Aquella victoria en el Callao permanece como el último registro de Cristal como local internacional fuera del Estadio Nacional o el Alberto Gallardo.

Estado del Estadio Nacional

El IPD emitió un comunicado oficial tras la difusión de imágenes que muestran el deterioro del campo en el Estadio Nacional. La institución aclaró que el escenario no está en abandono, sino bajo un proceso de mantenimiento. Según el pronunciamiento, las fotografías captaron los “trabajos de movimiento de tierra que se vienen realizando para el resembrado del césped natural”.

La entidad explicó que esta labor forma parte de su programación habitual luego de eventos deportivos y conciertos. Asimismo, precisó que “el resembrado de la cancha es realizado por empresas especialistas” con el fin de que el terreno luzca pronto en “inmejorables condiciones”.

Finalmente, el ente máximo deportivo defendió su gestión y rechazó las críticas que circularon en redes sociales. “Rechazamos cualquier tipo de afirmaciones que tergiversen las actividades que realiza el IPD”, sentenció el organismo.

Comunicaco del IPD sobre el estado del césped del Estadio Nacional. Crédito: X IPD.