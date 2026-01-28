Perú Deportes

Sporting Cristal y Universitario volverán a cruzarse en el Estadio Alberto Gallardo tras 15 años por el Torneo Apertura 2026

La Liga Profesional de Fútbol compartió la programación para la cuarta jornada del primer certamen del año. El recinto sanmartiniano será sede del clásico entre dos de los equipos más populares del país

Sporting Cristal recibirá a Universitario
Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo luego de 15 años. Crédito: Difusión.

Los partidos entre Sporting Cristal y Universitario son, por lo general, promesas de un espectáculo deportivo atractivo. En los últimos 15 años, el conjunto del Rímac ha acostumbrado a mudar sus encuentros con la ’U’ —y Alianza Lima— al Estadio Nacional. Sin embargo, para este 2026, el elenco que dirige Paulo Autuori recibirá a los de Javier Rabanal en el Estadio Alberto Gallardo.

El recinto deportivo no acogía un duelo entre ’celestes’ y ’cremas’ desde el Descentralizado 2011 que acabó en igualdad sin goles. Para el presente curso, los organizadores de la Liga 1 han resuelto que el compromiso tenga lugar en el escenario que homenajea con su nombre al histórico ’Jet’ Gallardo.

De acuerdo con la programación, las acciones sobre el verde del recinto ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres está pactadas para el sábado 21 de febrero a las 16:00 horas en todo el territorio nacional. El duelo es correspondiente a la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026.

El cuadro de Paulo Autuori superó 3-1 a los ecuatorianos. (Video: L1MAX)

De momento, se desconoce el motivo principal del cambio de sede. Pero dos conjeturas ganan terreno. Por un lado, el Alberto Gallardo es un estadio en que la hinchada ’bajopontinopuede ejercer mayor presión por la cercanía de las graderías al campo de juego.

Por otro lado, tan solo cuatro días después del juego, el Estadio Nacional acogerá el primer concierto del cantante español Alejandro Sanz. En ese sentido, la dirigencia presidida por Joel Raffo habría decidido que no contar con una tribuna por la ubicación del escenario no representado un escenario favorable.

Historial a favor de Universitario en el Estadio Alberto Gallardo

Universitario de Deportes mantiene un registro invicto frente a Sporting Cristal en los encuentros disputados en el Estadio Alberto Gallardo. A lo largo de la historia, ambos equipos se enfrentaron en este escenario en cuatro ocasiones oficiales. El balance favorece al conjunto ’crema’ con una victoria y tres empates.

El primer duelo ocurrió en mayo de 1985 y finalizó con un marcador de 1-1. En aquella oportunidad, Enrique Boné anotó para los locales, mientras que Jaime ’El Diablo’ Drago marcó la igualdad para la visita. Años más tarde, en el Descentralizado 2010, la ’U’ consiguió su único triunfo en este recinto por 2-1. Los goles del cuadro merengue llegaron gracias a Raúl Ruidíaz y John Galliquio, mientras que Daniel Sánchez descontó para el equipo ’rimense’.

Yoshimar Yotún, integrante actual del
Yoshimar Yotún, integrante actual del plantel de Sporting Cristal, marca a Miguel Ángel Torres en el juego correspondiente al Descentralizado 2011 entre la ’U’ y los ’celestes’. Crédito: Difusión.

Los últimos dos antecedentes terminaron sin goles. El primero sucedió en la liguilla impar del mismo año 2010. El enfrentamiento final tuvo lugar el 1 de mayo de 2011, en un partido que contó con la presencia de ambas hinchadas en las tribunas del coloso de San Martín de Porres.

Programación completa de la fecha 4

Viernes 20 de febrero

  • Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / Estadio Alejandro Villanueva / L1 MAX)

Sábado 21 de febrero

  • FC Cajamarca vs FBC Melgar (13:00 horas / Estadio Héroes de San Ramón / L1 MAX)
  • Sporting Cristal vs Universitario (16:00 horas / Estadio Alberto Gallardo / L1 MAX)
  • Cienciano vs Alianza Atlético Sullana (19:00 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 MAX)

Domingo 22 de febrero

  • ADT vs Club UTC (11:00 horas / Estadio Unión Tarma / L1 MAX)
  • Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / Estadio Los Chankas / L1 MAX)
  • Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / Estadio Campeones del 36 / L1 MAX)
  • Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / Estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 MAX)

Lunes 23 de febrero

  • C.D. Moquegua vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas / Estadio Hugo Sotil / L1 MAX)
Programación de la fecha 4
Programación de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1.

Temas Relacionados

Sporting CristalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

