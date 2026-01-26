Felipe Vizeu espera un punto de inflexión con Sporting Cristal en Liga 1 2026: “Sé lo que puedo entregar”

Felipe Vizeu espera destaparse como goleador en Sporting Cristal. - Crédito: Andrés Lino

El delantero Felipe Vizeu cambió, por unos instantes, las críticas por aplausos a partir de su rendimiento goleador contra la U. Católica (E) en la Tarde Celeste 2026. Finalizada la puesta en escena de Sporting Cristal, en el estadio Alberto Gallardo, ha agradecido a Dios por la espléndida jornada y ha reafirmado el nivel de sus condiciones dentro del campo.

"Sé lo que puedo entregar y hacer con los goles también. Gracias a Dios inicié con gol y esto me da confianza para tener un buen año“, ha comentado el atacante brasileño en un contacto con los medios de comunicación, en el que también ha reconocido que Cristal es “un gran club”.

Felipe Vizeu, sonrisa plena por actuación goleadora en Tarde Celeste 2026. - Crédito: Andrés Lino

Al hilo, Felipe Vizeu ha esgrimido que “sabemos que hoy fue un partido de presentación, pero entendemos que siempre que entramos a la cancha con esta camiseta tenemos que sacar todo. Salimos felices con una victoria, pero ahora tenemos que concentrarnos más esta semana porque se inicia la temporada”.

El ‘9′ brasileño, ahora, se encuentra demasiado enfocado en el arranque del Torneo Apertura 2026, que tendrá como oponente inicial al Deportivo Garcilaso, en condición de visitante: “Tenemos un partido difícil, así que hay que continuar con mucha tranquilidad y humildad, porque sabemos que este año tenemos que ganar todo“.

El delantero puso el 3-1 en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Nueva oportunidad

Aunque Felipe Vizeu cuenta con un bagaje notable a nivel internacional, aún es incapaz de reflejarlo en su etapa como fichaje estelar de Sporting Cristal. Desde su llegada al Rímac no ha podido convencer a la afición pese al importante respaldo otorgado por el entrenador Paulo Autuori.

En resumidas cuentas, el futbolista formado en las divisiones menores en Flamengo, en siete partidos oficiales anotó solo dos goles durante el Torneo Clausura 2025, sin consolidarse como titular indiscutible.

Felipe Vizeu agradeciendo a Dios por el doblete saldado contra Ayacucho FC, en el Rímac. - Crédito: Mauro Colán

Ahora, no bien empiece la nueva temporada en Liga 1, tendrá su última oportunidad para demostrar su valía frente a un público que se resiste a su presencia. La competencia por el puesto será Irven Ávila, experimentado goleador que recientemente renovó su compromiso con los ‘celestes’.

También buscará asomarse en esa lucha el joven Diego Otoya, quien ha logrado permanecer en Sporting Cristal por decisión puntual del DT Paulo Autuori, cuya renuencia por emplear el último cupo de extranjeros en un delantero extranjero incentivará la lucha por el titularato en referencia ofensiva.

El delantero brasileño puso el 2-0 ante los 'zorros'. (Video: L1MAX)

Fixture Apertura 2026

Fecha 1 : Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal

Fecha 2 : Sporting Cristal vs. FBC Melgar

Fecha 3 : Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Fecha 4 : Sporting Cristal vs. Universitario

Fecha 5 : Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Fecha 6 : Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Fecha 7 : Sporting Cristal vs. Sport Boys

Fecha 8 : Los Chankas vs. Sporting Cristal

Fecha 9 : Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Fecha 10 : Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Fecha 11 : Sporting Cristal vs. UTC

Fecha 12 : Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Fecha 13 : Sporting Cristal vs. Cusco FC

Fecha 14 : Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Fecha 15 : FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Fecha 16 : Sporting Cristal vs. ADT

Fecha 17: Cienciano vs. Sporting Cristal