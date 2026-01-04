Perú Deportes

La reacción Pablo Guede a la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: “¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”

El DT argentino se pronunció por la posibilidad de que el lateral peruano de Boca Juniors se convierta en el último refuerzo de los ‘blanquiazules’ para el 2026

Guardar
El DT argentino habló de la posibilidad de que el 'Rayo' llegue al elenco 'íntimo'. (Video: Radio Ovación)

Alianza Lima comenzó la pretemporada de cara a luchar por el título nacional del 2026 y también buscar trascender en el plano internacional. Para ello, la directiva no dudó en realizar una fuerte inversión, aunque existe la posibilidad de incorporar un jugador más, sonando con fuerza el nombre de Luis Advíncula. En ese sentido, Pablo Guede fue consultado por la chance de sumar al lateral peruano y mostró una sorpresiva reacción.

El técnico argentino se detuvo a dialogar con los medios de comunicación que lo esperaron a su arribo al Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y si bien respondió a varias preguntas y se mostró entusiasmado por la temporada entrante, admitió que en el tema de refuerzos, tiene que conversar primero con los altos mandos para ver si falta alguno más. "¿Plantel cerrado? Acabo de llegar, tengo que terminar de hablar con (Franco Navarro)“, dijo en primera instancia.

En eso, un periodista le consultó al DT de 51 años acerca de la opción de contar con el futbolista de Boca Juniors, a lo que no lo descartó y afirmó lo siguiente: "No tengo ni idea. Quiero llegar y hablar con Franco Navarro. ¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?“.

Luis Advíncula tuvo poca continuidad
Luis Advíncula tuvo poca continuidad con Boca Juniors el 2025 por bajo rendimiento. - créditos: EFE

Por lo pronto, en Alianza Lima ya llenaron sus cupos de extranjeros con el fichaje de Mateo Antoni. Si sumamos a Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti, los ‘blanquiazules’ no cuentan con más cupos de extranjeros disponibles, por lo que solo les queda apuntar a alguna contratación nacional.

Justamente, en el lateral derecho, los ‘victorianos’ se hicieron con los servicios de D’Alessandro Montenegro desde ADT y, a falta de confirmación oficial, cederán a Marco Huamán a Cienciano, de ahí que queda un lugar disponible que pretenden utilizarlo en Luis Advíncula.

¿Luis Advíncula puede fichar por Alianza Lima?

El principal inconveniente para que Luis Advíncula deje Boca Juniors y vuelva a la Liga 1 era el factor económico, teniendo en cuenta que su cláusula de salida es de un millón y medio de dólares, cifra impagable para cualquier club peruano si consideramos su edad (35 años).

Por ello, la única condición era que el jugador de la selección nacional se libere mediante una cesión u obtenga la carta de libertad bajo el brazo para negociar sin cargo con otro equipo. Sporting Cristal se interesó en él para repatriarlo, aunque Alianza Lima también lo quiere.

No obstante, el periodista argentino, Nicolás Ambrogui, dio a conocer que la postura del jugador es cumplir su contrato con el cuadro ‘xeneize’ hasta finales del 2026 pese a no ser tenido en cuenta, sobre todo, tras la renovación del técnico Claudio Úbeda. “Desde el entorno del jugador dicen que Advíncula prefiere cumplir su contrato con Boca hasta diciembre de 2026 aunque sea suplente a tener que salir por la clausula”, dijo, agregando que esto ocurrió luego de las charlas sostenidas con la directiva del club ‘rimense’.

Ahora, Advíncula Castrillón se incorporó a los entrenamientos de pretemporada de Boca Juniors a la espera de definir su futuro. ‘Bolt’ ha competido en el equipo argentino con Juan Barinaga y Lucas Blondel.

La información del periodista Nicolás
La información del periodista Nicolás Ambrogi respecto al futuro de Luis Advíncula. - captura: Twitter

Cabe mencionar, que Sporting Cristal ya cuenta con dos laterales derechos para el 2026: el polifuncional Leandro Sosa y el argentino Juan Cruz González, fichado recientemente la Segunda División de su país.

Pablo Guede sobre el ataque de Alianza Lima para el 2026

La fuerte inversión realizada por Alianza Lima ha ido, principalmente, para la zona ofensiva. Y es que a la renovación de Paolo Guerrero, se sumaron Luis Ramos y Federico Girotti. De hecho, por estos dos últimos hubo un significativo desembolso, pero el entrenador Pablo Guede rescató la competencia que habrá.

Es buenísimo, es mejor tener a esos tres que por ahí no tener ninguno. La competencia sana del día a día va a ser lo que va a llevar a quién juegue y quién no”, precisó.

Temas Relacionados

Pablo GuedeLuis AdvínculaAlianza LimaBoca Juniorsperu-deportes

Más Noticias

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Ambos equipos se enfrentan en un duelo decisivo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley: el ganador asegurará su permanencia y el pase a la segunda fase del torneo, mientras que el perdedor deberá luchar por no descender en el cuadrangular de revalidación.

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

Ya hay tres clubes que pelearán por mantenerse o subir a la máxima categoría. Este domingo 4 de enero se definirá al último

Cuadrangular de Liga Peruana de

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tras quedar infundada la apelación presentada del clásico, las bicampeonas se enfocan en recuperar terreno ante las chorrillanas. Entérate los horarios del duelo por cierre de campaña regular

A qué hora juega Alianza

Universitario ganó 3-0 a Wanka y se consolida como único líder al cierre de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las dirigidas por Paco Hervás quedaron primeras en esta etapa tras superar sin problema a las ‘wankas’, que buscan tendrán que ir a la revalidación

Universitario ganó 3-0 a Wanka

San Martín tuvo agónico triunfo 3-2 ante Kazoku No Perú en el cierre de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro a cargo de Guilherme Schmitz cerró la primera fase con una importante victoria de cara a la fase 2 de la liga, que se inicia este 10 de enero

San Martín tuvo agónico triunfo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú Libre anuncia la presentación

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Rafael López Aliaga: JEE rechaza tachas y permite continuar en las Elecciones 2026

Elecciones Generales 2026: 32 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas

Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE anuncia fechas límite para la renuncia de funcionarios públicos que quieran postular

Critican a Sigrid Bazán por mensaje en contra de la captura de Nicolás Maduro: “Hablas desde el privilegio”

ENTRETENIMIENTO

Cantante cubana Seidy “La niña”

Cantante cubana Seidy “La niña” llega a Perú

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Trabajadora de hotel de Tarapoto rompe su silencio luego de ser despedida por broma de Cristorata: “Todo fue mi culpa”

Mario Hart se une a celebración de Korina Rivadeneira tras caída de Nicolás Maduro: “Qué felicidad Venezuela”

Paco Bazán se retracta de haber hecho público su celibato: “Es real, pero no debí decirlo”

DEPORTES

Deportivo SOAN vs Olva Latino

Deportivo SOAN vs Olva Latino EN VIVO: partido definitorio por la permanencia y el pase a la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: equipos confirmados que disputarán los partidos de revalidación para evitar el descenso

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario ganó 3-0 a Wanka y se consolida como único líder al cierre de la Fase 1 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

San Martín tuvo agónico triunfo 3-2 ante Kazoku No Perú en el cierre de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026