La reacción Pablo Guede a la posible llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: “¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?”

Alianza Lima comenzó la pretemporada de cara a luchar por el título nacional del 2026 y también buscar trascender en el plano internacional. Para ello, la directiva no dudó en realizar una fuerte inversión, aunque existe la posibilidad de incorporar un jugador más, sonando con fuerza el nombre de Luis Advíncula. En ese sentido, Pablo Guede fue consultado por la chance de sumar al lateral peruano y mostró una sorpresiva reacción.

El técnico argentino se detuvo a dialogar con los medios de comunicación que lo esperaron a su arribo al Perú en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Y si bien respondió a varias preguntas y se mostró entusiasmado por la temporada entrante, admitió que en el tema de refuerzos, tiene que conversar primero con los altos mandos para ver si falta alguno más. "¿Plantel cerrado? Acabo de llegar, tengo que terminar de hablar con (Franco Navarro)“, dijo en primera instancia.

En eso, un periodista le consultó al DT de 51 años acerca de la opción de contar con el futbolista de Boca Juniors, a lo que no lo descartó y afirmó lo siguiente: "No tengo ni idea. Quiero llegar y hablar con Franco Navarro. ¿A quién no le gustaría tenerlo en el equipo?“.

Por lo pronto, en Alianza Lima ya llenaron sus cupos de extranjeros con el fichaje de Mateo Antoni. Si sumamos a Guillermo Viscarra, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Alan Cantero y Federico Girotti, los ‘blanquiazules’ no cuentan con más cupos de extranjeros disponibles, por lo que solo les queda apuntar a alguna contratación nacional.

Justamente, en el lateral derecho, los ‘victorianos’ se hicieron con los servicios de D’Alessandro Montenegro desde ADT y, a falta de confirmación oficial, cederán a Marco Huamán a Cienciano, de ahí que queda un lugar disponible que pretenden utilizarlo en Luis Advíncula.

¿Luis Advíncula puede fichar por Alianza Lima?

El principal inconveniente para que Luis Advíncula deje Boca Juniors y vuelva a la Liga 1 era el factor económico, teniendo en cuenta que su cláusula de salida es de un millón y medio de dólares, cifra impagable para cualquier club peruano si consideramos su edad (35 años).

Por ello, la única condición era que el jugador de la selección nacional se libere mediante una cesión u obtenga la carta de libertad bajo el brazo para negociar sin cargo con otro equipo. Sporting Cristal se interesó en él para repatriarlo, aunque Alianza Lima también lo quiere.

No obstante, el periodista argentino, Nicolás Ambrogui, dio a conocer que la postura del jugador es cumplir su contrato con el cuadro ‘xeneize’ hasta finales del 2026 pese a no ser tenido en cuenta, sobre todo, tras la renovación del técnico Claudio Úbeda. “Desde el entorno del jugador dicen que Advíncula prefiere cumplir su contrato con Boca hasta diciembre de 2026 aunque sea suplente a tener que salir por la clausula”, dijo, agregando que esto ocurrió luego de las charlas sostenidas con la directiva del club ‘rimense’.

Ahora, Advíncula Castrillón se incorporó a los entrenamientos de pretemporada de Boca Juniors a la espera de definir su futuro. ‘Bolt’ ha competido en el equipo argentino con Juan Barinaga y Lucas Blondel.

Cabe mencionar, que Sporting Cristal ya cuenta con dos laterales derechos para el 2026: el polifuncional Leandro Sosa y el argentino Juan Cruz González, fichado recientemente la Segunda División de su país.

Pablo Guede sobre el ataque de Alianza Lima para el 2026

La fuerte inversión realizada por Alianza Lima ha ido, principalmente, para la zona ofensiva. Y es que a la renovación de Paolo Guerrero, se sumaron Luis Ramos y Federico Girotti. De hecho, por estos dos últimos hubo un significativo desembolso, pero el entrenador Pablo Guede rescató la competencia que habrá.

“Es buenísimo, es mejor tener a esos tres que por ahí no tener ninguno. La competencia sana del día a día va a ser lo que va a llevar a quién juegue y quién no”, precisó.