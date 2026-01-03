“No me importa que Universitario sea tricampeón”: Federico Girotti se mentaliza con ganar título con Alianza Lima en el 2026

El delantero argentino está mentalizado en ganar el título nacional con Alianza Lima. (Jax Latin Media)

La llegada de Federico Girotti a Alianza Lima marca el inicio de una nueva etapa para el club peruano, que busca consolidarse como protagonista tanto en la Liga 1 como en la fase previa de la Copa Libertadores. El delantero argentino, adquirido desde Talleres de Córdoba, fue presentado como el fichaje estelar para reforzar la ofensiva ‘blanquiazul’.

En sus recientes declaraciones, Girotti definió con claridad su meta con el cuadro ‘íntimo’: “El objetivo individual es sumar minutos, convertir goles y ayudar al equipo. En cuanto al objetivo grupal, está claro: conseguir un título”, afirmó el atacante de 26 años en diálogo con la prensa.

Girotti y su compromiso con el proyecto

Además, Federico Girotti detalló su conversación con su nuevo entrenador, Pablo Guede: “Antes de llegar, tuve una conversación con Pablo. Estamos muy comprometidos con la tarea que venimos a realizar. Sabemos que nuestra responsabilidad es colaborar con el equipo y, a medida que avance la pretemporada, iremos trabajando en la parte táctica y conociendo mejor a los compañeros”, explicó.

A su vez, reveló por qué decidió venir al Perú con apenas 26 años. “El proyecto de Alianza me atrajo mucho. Hablé bastante con Franco Navarro en el último tiempo. Cuando vine a enfrentarlos con Talleres, el equipo, el estadio y la gente ya me habían gustado. Considero que es una gran oportunidad para demostrar de lo que soy capaz y aportar para que el equipo logre el campeonato“.

El futbolista recordó sus buenas sensaciones tras enfrentar a los ‘blanquiazules’ en el pasado y destacó la infraestructura del club. “Alianza cuenta con una gran hinchada, un excelente estadio y un plantel de jugadores de muy buen nivel. Me sorprendió el rendimiento en los dos partidos que jugué contra ellos. Ahora el foco está en conocer a los compañeros y comenzar la pretemporada de la mejor manera”, añadió.

Minimizó tricampeonato de Universitario

La expectativa por el arribo de Federico Girotti también generó comparaciones con el presente de Universitario de Deportes, actual tricampeón peruano y clásico rival de Alianza Lima. Consultado al respecto, el atacante quitó presión al contexto: “Tenemos claro que el objetivo es salir campeones. No me preocupa que la ‘U’ haya sido campeona tres veces. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, avanzar en la fase de grupos e intentar conseguir el título”, respondió el argentino.

¿Usará la ‘9’ en Alianza Lima?

Otro de los temas abordados por Federico Girotti fue la posibilidad de heredar la camiseta número 9, histórica en Alianza Lima por el paso de figuras como Hernán Barcos. El delantero optó por restar importancia al dorsal y enfocarse en el aporte colectivo.

“El dorsal no es algo importante para mí. Sé que la camiseta número nueve la tenía Hernán; ya veré qué número utilizaré. Tuve contacto con él el día que jugamos en el estadio de Alianza e intercambiamos camisetas. Me hubiese gustado jugar a su lado, pero hoy no está y confío en que los compañeros que siguen lo harán bien”, sentenció el atacante.

Girotti tendrá mucha competencia en el ataque de Alianza Lima. El ‘gaucho’ cuenta con compañeros con un presente excelente como es el caso de Paolo Guerrero, quien a pesar de cumplir 42 años recientemente, fue el goleador de los ‘íntimos’. Al igual que Luis Ramos, el cual dejó una buena imagen en el fútbol colombiano.