Perú Deportes

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”

El ‘Depredador’ estiró su vínculo por todo el 2026, año en el que disputará su última temporada como futbolista profesional

Guardar
El 'Depredador' jugaría su última temporada como profesional durante el 2026. (Alianza Play)

Se hizo oficial. Paolo Guerrero y Alianza Lima continuarán sus caminos juntos durante este 2026. El club de La Victoria dio a conocer mediante sus redes sociales que el delantero de 42 años renovó su vínculo por toda la temporada, la cual marcará su retiro del fútbol profesional.

El ‘Depredador’ habló en exclusiva para Alianza Play luego de estampar su rúbrica en su nuevo contrato. "Renovar con el equipo de mis amores me genera una gran felicidad. Poder quedarme un año más representa la oportunidad de seguir anotando goles, que es lo más importante para mí como delantero".

A su vez, el centrodelantero experimentado compartió sus deseos para esta nueva temporada, donde deberá evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. “Aspiro a contribuir con triunfos y alegría para los hinchas, que desean ver ganar a su equipo. Como hincha, también quiero ver a Alianza obtener victorias y espero que 2026 sea un gran año para todo el aliancismo”.

“Tenemos un nuevo objetivo que nos ilusiona. El grupo está unido y muestra mucha hambre de triunfo. Todos compartimos el deseo de ser campeones y vamos a luchar intensamente por ese propósito. Veo al plantel muy enfocado y será un año exigente, por lo que debemos mantenernos juntos para alcanzar la meta principal”, agregó.

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje
Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje tras renovar con Alianza Lima por todo el 2026.

Lo que debe mejorar Alianza Lima este 2026, según Guerrero

Posteriormente, Paolo Guerrero fue consultado sobre lo que debería mejorar Alianza Lima para esta nueva temporada. Sin titubear, el capitán histórico de la selección peruana se refirió a un tema que ha desatado múltiples polémicas durante este 2025: la falta de unión en el vestuario.

La unión será fundamental. Cada uno debe cumplir su rol, y nosotros, los jugadores, debemos entregarnos por completo cada vez que representamos a Alianza. La convicción debe estar presente tanto en casa como fuera. Cuando hablo de Alianza, incluyo a jugadores, cuerpo técnico, directivos, hinchas y todos los que forman parte del club. Todos debemos mantenernos unidos para afrontar el próximo año”, apuntó.

Asimismo, ‘PG9′ se refirió al hecho de que será el nuevo líder del camerino tras la salida de Hernán Barcos a FC Cajamarca. “Asumir este compromiso implica una gran responsabilidad, pero confío en el grupo y en su convicción. Me siento feliz de formar parte de este plantel y de ver el compromiso de mis compañeros. No creo que sea difícil liderar al equipo ni transmitir el objetivo principal y el compromiso que nos une. La unión será clave para alcanzar nuestras metas”.

Paolo Guerrero se quedará en
Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima por todo el 2026. (Créditos: Alianza Lima)

Su balance del 2025

Finalmente, Paolo Guerrero hizo un balance de su última temporada con Alianza Lima, en la que terminó siendo el goleador del equipo, avanzó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero no pudo conquistar el título nacional en la Liga 1.

“En lo personal, marqué muchos goles, aunque me hubiese gustado convertir más y alcanzar la cifra que tenía en mente. Lo fundamental es aportar triunfos al equipo. A nivel grupal, no conseguimos el objetivo principal, aunque tuvimos un buen desempeño en los torneos internacionales. Me queda la espina de no haber llegado a la final de la Sudamericana, que era nuestra meta para este año. Creo sinceramente que pudimos haberlo logrado, porque en una final todo se define en los últimos minutos y depende mucho del aspecto físico y mental”, cerró.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Canal TV confirmado que transmitirá la Noche Crema 2026: todos los detalles de la emisión del Universitario vs U. de Chile

La presentación y partido amistoso en el estadio Monumental de Ate se podrá ver en todo el Perú, sin excepciones

Canal TV confirmado que transmitirá

Universitario se interesa en el hijo del presidente de la AFA, ‘Chiqui’ Tapia, para ficharlo como su último extranjero del 2026

La ‘U’ busca un volante polifuncional para cerrar su mercado de pases. En ese contexto, surgió el nombre de Iván Tapia, volante de 27 años que quedará libre de Barracas Central

Universitario se interesa en el

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

Dos clubes quedarán fueran de la segunda etapa del campeonato y deberán sostener un cuadrangular para mantenerse en la categoría

La lucha por no descender

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Las ‘pumas’ se enfrentarán a Deportivo Wanka en la fecha 11. Este partido podría sentenciar el triunfo de la escuadra de Paco Hervás en esta instancia

¿Qué resultados necesita Universitario para

¿Qué equipos podrían quedar fuera de la segunda etapa de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

Los dos últimos de la tabla de posiciones deberán afrontar la revalidación con los dos primeros de la Liga Intermedia

¿Qué equipos podrían quedar fuera
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Corrupción, coimas y mafias en

Corrupción, coimas y mafias en el primer puerto del Perú: Gobernadores de los últimos 20 años acusados de liderar organizaciones criminales en el Callao

Ministro del Interior detalla operativo policial tras enfrentamiento de presuntos mineros ilegales en bocamina

Esta es la sentencia por corrupción que dejaría a Mario Vizcarra fuera de las Elecciones 2026

Perú impedirá que migrantes intenten cruzar la frontera sin la documentación requerida

Perú se prepara este 2026 para las elecciones: 36 candidatos presidenciales y más de 10 mil aspirantes al nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas

Karla Tarazona descarta bodas simbólicas con Christian Domínguez y afirma: “Esta vez tiene que ser de verdad”

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Redes sociales en Perú 2025: virales, polémicas y tendencias que marcaron el año entre memes, protestas, identidad y consumo

Cultura peruana 2025: lo mejor del cine, música, arte

Shakira, Linkin Park y más: 2025, el año en que Perú vibró con las estrellas más grandes del mundo

DEPORTES

Canal TV confirmado que transmitirá

Canal TV confirmado que transmitirá la Noche Crema 2026: todos los detalles de la emisión del Universitario vs U. de Chile

Universitario se interesa en el hijo del presidente de la AFA, ‘Chiqui’ Tapia, para ficharlo como su último extranjero del 2026

La lucha por no descender en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: hasta 3 equipos comprometidos con la revalidación

¿Qué resultados necesita Universitario para terminar líder en la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?

¿Qué equipos podrían quedar fuera de la segunda etapa de la Liga Peruana de vóley 2025/2026?