Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje sobre la interna de Alianza Lima tras renovar: “Debemos mejorar la unión”

El 'Depredador' jugaría su última temporada como profesional durante el 2026. (Alianza Play)

Se hizo oficial. Paolo Guerrero y Alianza Lima continuarán sus caminos juntos durante este 2026. El club de La Victoria dio a conocer mediante sus redes sociales que el delantero de 42 años renovó su vínculo por toda la temporada, la cual marcará su retiro del fútbol profesional.

El ‘Depredador’ habló en exclusiva para Alianza Play luego de estampar su rúbrica en su nuevo contrato. "Renovar con el equipo de mis amores me genera una gran felicidad. Poder quedarme un año más representa la oportunidad de seguir anotando goles, que es lo más importante para mí como delantero".

A su vez, el centrodelantero experimentado compartió sus deseos para esta nueva temporada, donde deberá evitar el tetracampeonato de su clásico rival, Universitario de Deportes. “Aspiro a contribuir con triunfos y alegría para los hinchas, que desean ver ganar a su equipo. Como hincha, también quiero ver a Alianza obtener victorias y espero que 2026 sea un gran año para todo el aliancismo”.

“Tenemos un nuevo objetivo que nos ilusiona. El grupo está unido y muestra mucha hambre de triunfo. Todos compartimos el deseo de ser campeones y vamos a luchar intensamente por ese propósito. Veo al plantel muy enfocado y será un año exigente, por lo que debemos mantenernos juntos para alcanzar la meta principal”, agregó.

Paolo Guerrero mandó fuerte mensaje tras renovar con Alianza Lima por todo el 2026.

Lo que debe mejorar Alianza Lima este 2026, según Guerrero

Posteriormente, Paolo Guerrero fue consultado sobre lo que debería mejorar Alianza Lima para esta nueva temporada. Sin titubear, el capitán histórico de la selección peruana se refirió a un tema que ha desatado múltiples polémicas durante este 2025: la falta de unión en el vestuario.

“La unión será fundamental. Cada uno debe cumplir su rol, y nosotros, los jugadores, debemos entregarnos por completo cada vez que representamos a Alianza. La convicción debe estar presente tanto en casa como fuera. Cuando hablo de Alianza, incluyo a jugadores, cuerpo técnico, directivos, hinchas y todos los que forman parte del club. Todos debemos mantenernos unidos para afrontar el próximo año”, apuntó.

Asimismo, ‘PG9′ se refirió al hecho de que será el nuevo líder del camerino tras la salida de Hernán Barcos a FC Cajamarca. “Asumir este compromiso implica una gran responsabilidad, pero confío en el grupo y en su convicción. Me siento feliz de formar parte de este plantel y de ver el compromiso de mis compañeros. No creo que sea difícil liderar al equipo ni transmitir el objetivo principal y el compromiso que nos une. La unión será clave para alcanzar nuestras metas”.

Paolo Guerrero se quedará en Alianza Lima por todo el 2026. (Créditos: Alianza Lima)

Su balance del 2025

Finalmente, Paolo Guerrero hizo un balance de su última temporada con Alianza Lima, en la que terminó siendo el goleador del equipo, avanzó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero no pudo conquistar el título nacional en la Liga 1.

“En lo personal, marqué muchos goles, aunque me hubiese gustado convertir más y alcanzar la cifra que tenía en mente. Lo fundamental es aportar triunfos al equipo. A nivel grupal, no conseguimos el objetivo principal, aunque tuvimos un buen desempeño en los torneos internacionales. Me queda la espina de no haber llegado a la final de la Sudamericana, que era nuestra meta para este año. Creo sinceramente que pudimos haberlo logrado, porque en una final todo se define en los últimos minutos y depende mucho del aspecto físico y mental”, cerró.