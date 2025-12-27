Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 27 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos que definirá el futuro de los equipos: Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League, Alianza Lima y San Martín protagonizarán partidazo en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Hoy, sábado 27 de diciembre, la agenda deportiva está llena de partidos que tendrá a todos pegados a sus televisores: Manchester City buscará acercarse al liderato de la Premier League, Alianza Lima y San Martín estarán frente a frente en duelo por la punta en la Liga Peruana de Vóley, Gianluca Lapadula verá a su exequipo por su lucha del descenso de la Serie B, y mucho más.

En el City Ground, Nottingham Forest se enfrentará a los ‘citizens’ en la jornada 18 de la liga inglesa. El equipo local, con 18 puntos y ubicado en el puesto 17, permanece cerca de la zona de descenso, superando apenas al West Hampor cinco unidades. La llegada de Sean Dyche al banquillo trajo cierta estabilidad, aunque el rendimiento del Forest todavía exige mejorar varios aspectos.

Por su parte, el City ocupa la segunda posición con 37 puntos, dos menos que el líder Arsenal, y busca sumar para presionar a los londinenses, que jugarán después ante el Brighton.

Por otro lado, las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ chocarán en un cotejo que será de pronóstico reservado, por la fecha 10 del torneo nacional. Ambos están en la cima de la clasificación. Las ‘íntimas’ encabezan la competición con 27 puntos, mientras que las de Santa Anita les sigue de cerca con 24 unidades, consolidando este enfrentamiento como decisivo en la lucha por el liderazgo.

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partidos de Premier League

- Nottingham Forest vs Manchester City (07:30 horas / City Ground / Disney+ Premium, ESPN)

- Arsenal vs Brighton (10:00 horas / Emirates Stadium / Disney+ Premium)

- West Ham vs Fulham (10:00 horas / Estadio Olímpico de Londres / Disney+ Premium)

- Liverpool vs Wolverhampton (10:00 horas / estadio Anfield / Disney+ Premium)

- Burnley vs Everton (10:00 horas / estadio Turf Moor / Disney+ Premium, ESPN)

- Brentford vs Bournemouth (10:00 horas / estadio Griffin Park / Disney+ Premium)

- Chelsea vs Aston Villa (12:30 horas / estadio Stamford Bridge / Disney+ Premium, ESPN)

Partidos de Serie A

- Parma vs Fiorentina (06:30 horas / estadio Stadio Ennio Tardini / Disney+ Premium)

- Torino vs Cagliari (09:00 horas / Stadio Olimpico Grande Torino / Disney+ Premium)

- US Lecce vs Como 1907 (09:00 horas / estadio Comunale Via del Mare / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Udinese vs Lazio (12:00 horas / Stadio Friuli / Disney+ Premium, ESPN 2)

- Pisa Sporting vs Juventus (14:45 horas / estadio Arena Garibaldi / Disney+ Premium)

Partido de Serie B

- Spezia vs. Pescara (06:30 horas / estadio Stadio Alberto Picco / OneFootball)

Partido de A-League

- Adelaide United 3-2 Western Sydney (Finalizado)

Partidos de Copa Africana de Naciones

- Senegal vs RD Congo (10:00 horas / Estadio Grand Stade de Tanger / Claro Sports, Claro Sports YouTube

- Nigeria vs Túnez (15:00 horas / Claro Sports, Claro Sports YouTube)

Partidos de la Liga de Portugal

- FC Famalicao vs Estrela Amadora (13:00 horas / Estadio Municipal de Famalicão / GolTV, GolTV Play)

- Estoril Praia vs Alverca (15:00 horas / Estadio Antonio Coimbra da Mota / GolTV, GolTV Play)

