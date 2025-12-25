Perú Deportes

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas desearon buenos deseos por Navidad 2025

Los jugadores mostraron cómo pasaron la Noche Buena junto a sus seres queridos y también enviaron buenos deseos a todos sus seguidores

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores y otros futbolistas disfrutaron en familia la Navidad 2025

Los jugadores peruanos tanto de la Liga 1 como aquellos que compiten en el extranjero, aprovecharon la pausa deportiva para compartir momentos con sus familias y allegados en la esperada Navidad 2025. Tras la conclusión de la temporada, mientras los clubes avanzan en la conformación de sus equipos de cara al próximo año, los futbolistas dedicaron estos días a la reflexión y el descanso, preparándose para afrontar los retos de 2026 con renovado compromiso.

Jefferson Farfán, Pedro Gallese, Edison Flores, Alex Valera, Luis Abram, Pedro Aquino entreo otros mostraron cómo pasaron la llegada del niño Jesús junto a sus familias y amigos a través de sus redes sociales. Y no solo quienes forman parte del campeonato nacional disfrutaron de estas festividades, sino también los que representan al país fuera de sus fronteras.

“Te deseo una Feliz Navidad llena de luz y alegría a tu hogar”, publicó la ‘Foquita’ en su Intagram junto a una foto con su novia Xiomy Kanashiro.

Por su lado, el ‘Pulpo’ subió unas postales con sus hijos y esposa posando en su árbol navideño. El arquero nacional se alista para vivir una nueva etapa en el histórico Deportivo Cali tras su salida del Orlando City.

Así celebraron los jugadores de Universitario

Universitario de Deportes cerró de la mejor manera el 2025, logró su tricampeonato con un campañón que fue aplaudido por todos. Los ‘cremas’ están a punto de empezar un nuevo capítulo deportivo al mando del español Javier Rabanal luego de la inesperada salida de Jorge Fossati.

La ‘U’ tiene muchos motivos para celebrar, por ello Edison Flores y Alex Valera no dudaron en eviar buenos deseos a los hinchas ‘merengues’ a través de sus redes sociales.

“Feliz Navidad mi gente. Pásenla increíble”, fue el sincero deseo del ‘Orejitas’ en su Instagram. Mientras que el goleador de Universitario expresó: “Feliz Navidad que sea un día lleno de amor”.

“Después de 9 largos años lejos de mi familia”

Pedro Aquino vivió una emotiva Navidad junto a su familia, el jugador de Alianza Lima evidenció que este año -a diferencia de los otros- pudo pasar la Noche Buena junto a sus seres queridos. Esto debido a que se encontraba militando en el extranjero los últimos años, y ahora que se encuentra en el país puede disfrutar de sus familiares.

“Después de 9 largos años lejos de mi familia y mi hermoso Perú, agradecido con Dios por dejarme compartir con ustedes. Los amo con todo mi corazón, que tengan una Feliz Navidad”, expresó la ‘Roca’ en Instagram.

Y así como hubo futbolistas que pasaron la llegada de Niño Jesus en la capital, también vieron a otros disfrutando sus vacaciones fuera del país. Luis Abram y Diego Enríquez pasaron las festividades en Europa.

