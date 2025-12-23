Perú Deportes

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se viene una jornada de infarto: las ‘blanquiazules’ vivirán una final adelantada contra las ‘santas’, mientras que la ‘U’ se medirá con Regatas Lima. Entérate los detalles para adquirir los boletos

Se está jugando la última recta de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, y los 12 equipos lo están dando todo para poder llegar de la mejor manera a la siguiente etapa del torneo nacional. Todo está listo para que arranque la fecha 10 y podría definir muchas cosas en la lucha por el título nacional.

Alianza Lima se mantiene puntera e invicta hasta el momento tras derrotar con contundencia por 3-0 a Universitario de Deportes con paricales de 25-23, 25-17 y 25-15 la jornada anterior. Sin embargo, la celebración no pudo ser completa debido a un insólito error de Facundo Morando que podría quitarle los puntos ganados en cancha.

El técnico argentino colocó a 4 jugadoras extranjeras en cancha y eso no está permitido. Las normas oficiales del campeonato establecen que únicamente tres jugadoras extranjeras por equipo. Y la ‘U’ hizo el reclamo correspondiente y la FPV deberá emitir la resolución del caso en las próximas horas.

Mientras ese tema se resuelve, la competición continúa y las bicampeonas se preparan para afrontar un duro encuentro con la Universidad San Martín este sábado 27 de dciembre, un choque que tendrá pronóstico reservado.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Por su lado, las ‘pumas’ protagonizarán otro emocionante cotejo: se medirán con Regatas Lima el domingo 28 de diciembre. Las ‘cremas’ necesitan seguir sumando para no perderle el paso al líder Alianza.

Se vienen partidos imperdibles y por ello, el inicio del proceso de venta de entradas para los encuentros de la jornada ha sido anunciado por la Federación Peruana de Vóley, que comunicó que a partir de las 12:00 horas del miércoles 24 de diciembre los boletos estarán disponibles mediante la plataforma Joinnus.

Precios de entradas

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

Programación de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y plaicativo)

- Rebaza Acosta vs Deportivo Géminis (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Canal TV para ver los partidos de la fecha 10 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La transmisión exclusiva en directo del clásico estará a cargo de Latina Televisión, que ofrecerá el evento tanto por señal abierta en el canal 2 como en alta definición a través del canal 702. Además, se podrá acceder a la cobertura mediante la página web oficial y la aplicación de la cadena, facilitando que los seguidores disfruten los partidos en cualquier dispositivo.

Mientras tanto, Infobae Perú brindará una cobertura completa desde el Polideportivo de Villa El Salvador, incluyendo análisis previos, narraciones detalladas de las jugadas, resúmenes de los momentos clave, declaraciones de las jugadoras, actualizaciones minuto a minuto de los resultados y cambios en la tabla, así como información relevante sobre el desarrollo del torneo.

