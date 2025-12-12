Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos

Los jugadores de Alianza Lima se congregaron para una celebración familia. Crédito: Instagram Sergio Peña/Miguel Trauco

Los íntimos de La Victoria. Desde su fundación, Alianza Lima construyó una identidad familiar. La relación entre los futbolistas fuera de los campos de juego era crucial para compaginar a la hora de rendir sobre el gramado. El plantel actual del cuadro blanquiazul intenta seguir fiel a sus raíces y mantener la unión, pese a que el telón del curso 2025 se ha bajado de forma abrupta.

Los deportistas se congregaron en una celebración familiar que incluyó a sus parejas e hijos. En las imágenes, jugadores claves de la delegación como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se dieron cita en la reunión. En las publicaciones de los jugadores, acompañaron las imágenes con el mensaje de “familia”.

En las imágenes compartidas, también se observa la presencia de Renzo Garcés, Ángelo Campos, Pedro Aquino, Guillermo Viscarra, Jesús Castillo, Jean Pierre Archmbaud, Josué Estrada, Eryc Castillo, Matías Succar y Fernando Gaibor.

Los grandes ausentes en la cita son los futbolistas que han dejado la institución: Hernán Barcos, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique. Las publicaciones de los jugadores victorianos llegan en un contexto de revuelo por el fin del vínculo entre Alianza Lima y el Pirata.

El adiós del ‘Pirata’

Alianza Lima hizo oficial un secreto a voces: la salida de Hernán Barcos. La dirigencia del cuadro nacido en la calle Cotabambas decidió no ampliar el vínculo con el ariete argentino de 41 años. En un emotivo video, el deportista argentino se dirigió a los aficionados íntimos.

“Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul. Acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años muy lindos juntos. Vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos esa admiración mutua”, partió diciendo el bicampeón del fútbol peruano en 2021 y 2022.

“Me quedo con todo eso, con estas últimas semanas de gran cariño, del gran soporte que me brindaron. La verdad que me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes, que durante estos cinco años me llenaron”, sumó el máximo goleador histórico de la institución.

“Cuesta despedirse, cuesta salir, pero seguramente es lo mejor para todos. Deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y el 2026 que sea mucho mejor de lo que fueron estos años. Acá tendrán una familia de aliancistas más. Un abrazo grande a todos y el pueblo blanquiazul estará siempre en mi corazón”, cerró.

Alianza Lima culminó la temporada 2025 con un sabor agridulce. A pesar de haber conseguido alegrías significativas en el plano internacional, especialmente durante su campaña en la Copa Libertadores, la reciente derrota sufrida ante Sporting Cristal ha tenido una consecuencia directa y amarga.

La tanda de penales ante los bajopontinos representó un nuevo golpe y los inhibió de seguir en la disputa por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Este resultado obliga a la institución de La Victoria a afrontar un exigente inicio de año sin la dirección técnica de Néstor Gorosito, quien ya no estará al mando del banquillo. La misión para el nuevo comando técnico y los jugadores será clara: replicar y superar las destacadas actuaciones que tuvieron en la fase preliminar de 2025.

La temporada internacional de Alianza Lima fue notable. Pues, en la fase previa de la Libertadores, el equipo de Gorosito apeó a rivales como Nacional (Paraguay), Boca Juniors (Argentina) y Deportes Iquique (Chile). Luego en la Sudamericana, dejó en el camino a Gremio (Brasil) y Universidad Católica (Ecuador).