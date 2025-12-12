Perú Deportes

Futbolistas de Alianza Lima se reafirman como “familia” en medio de la emotiva despedida de Hernán Barcos

Miembros del actual plantel se reunieron para un evento que también incluyó a sus familiares. Los jugadores mantienen la unión luego de cerrar la temporada con una eliminación en casa y la salida del principal referente

Guardar
Los jugadores de Alianza Lima
Los jugadores de Alianza Lima se congregaron para una celebración familia. Crédito: Instagram Sergio Peña/Miguel Trauco

Los íntimos de La Victoria. Desde su fundación, Alianza Lima construyó una identidad familiar. La relación entre los futbolistas fuera de los campos de juego era crucial para compaginar a la hora de rendir sobre el gramado. El plantel actual del cuadro blanquiazul intenta seguir fiel a sus raíces y mantener la unión, pese a que el telón del curso 2025 se ha bajado de forma abrupta.

Los deportistas se congregaron en una celebración familiar que incluyó a sus parejas e hijos. En las imágenes, jugadores claves de la delegación como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña se dieron cita en la reunión. En las publicaciones de los jugadores, acompañaron las imágenes con el mensaje de “familia”.

En las imágenes compartidas, también se observa la presencia de Renzo Garcés, Ángelo Campos, Pedro Aquino, Guillermo Viscarra, Jesús Castillo, Jean Pierre Archmbaud, Josué Estrada, Eryc Castillo, Matías Succar y Fernando Gaibor.

Los grandes ausentes en la cita son los futbolistas que han dejado la institución: Hernán Barcos, Pablo Ceppelini y Guillermo Enrique. Las publicaciones de los jugadores victorianos llegan en un contexto de revuelo por el fin del vínculo entre Alianza Lima y el Pirata.

Jugadores de Alianza Lima se
Jugadores de Alianza Lima se reafirman como "familia". Crédito: Instagram Sergio Peña

El adiós del ‘Pirata’

Alianza Lima hizo oficial un secreto a voces: la salida de Hernán Barcos. La dirigencia del cuadro nacido en la calle Cotabambas decidió no ampliar el vínculo con el ariete argentino de 41 años. En un emotivo video, el deportista argentino se dirigió a los aficionados íntimos.

“Hola a todos, a mi querido pueblo blanquiazul. Acá estoy para despedirme de una manera simple, tranquila, como fue mi llegada. Vivimos cinco años muy lindos juntos. Vivimos cosas espectaculares, emociones, tristezas, pero sobre todo tuvimos mucho cariño, mucho respeto y nos ganamos esa admiración mutua”, partió diciendo el bicampeón del fútbol peruano en 2021 y 2022.

“Me quedo con todo eso, con estas últimas semanas de gran cariño, del gran soporte que me brindaron. La verdad que me voy feliz de Alianza y agradecido con todos ustedes, que durante estos cinco años me llenaron”, sumó el máximo goleador histórico de la institución.

Alianza Lima despidió a Hernán
Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video.

“Cuesta despedirse, cuesta salir, pero seguramente es lo mejor para todos. Deseo que tengan una gran Navidad, un gran Año Nuevo y el 2026 que sea mucho mejor de lo que fueron estos años. Acá tendrán una familia de aliancistas más. Un abrazo grande a todos y el pueblo blanquiazul estará siempre en mi corazón”, cerró.

Perú 4

Alianza Lima culminó la temporada 2025 con un sabor agridulce. A pesar de haber conseguido alegrías significativas en el plano internacional, especialmente durante su campaña en la Copa Libertadores, la reciente derrota sufrida ante Sporting Cristal ha tenido una consecuencia directa y amarga.

La tanda de penales ante los bajopontinos representó un nuevo golpe y los inhibió de seguir en la disputa por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los 'celestes' se impusieron 5-4 en Matute y pasaron a la final, donde ya espera Cusco FC. (Video: L1MAX)

Este resultado obliga a la institución de La Victoria a afrontar un exigente inicio de año sin la dirección técnica de Néstor Gorosito, quien ya no estará al mando del banquillo. La misión para el nuevo comando técnico y los jugadores será clara: replicar y superar las destacadas actuaciones que tuvieron en la fase preliminar de 2025.

La temporada internacional de Alianza Lima fue notable. Pues, en la fase previa de la Libertadores, el equipo de Gorosito apeó a rivales como Nacional (Paraguay), Boca Juniors (Argentina) y Deportes Iquique (Chile). Luego en la Sudamericana, dejó en el camino a Gremio (Brasil) y Universidad Católica (Ecuador).

Temas Relacionados

Alianza LimaHernán BarcosLiga 1peru-deportes

Últimas Noticias

Programación de las semifinales del Mundial de Clubes de Vóley 2025: partidos, horarios y canales TV

Ya terminó la fase de grupos después de tres jornadas intensas. Dos equipos brasileños y dos italianos se medirán por el pase a la final. Revisa aquí todos los detalles

Programación de las semifinales del

Jorge Fossati no seguirá en Universitario tras semanas de negociaciones: club tendrá que buscar nuevo DT para el 2026

El gestor del ciclo más exitoso del club en el siglo se despide tras lograr el segundo tricampeonato de la institución y consolidar una idea de juego casi impenetrable en el torneo local

Jorge Fossati no seguirá en

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así quedó Alianza Lima tras el cierre de la fase de grupos

El cuadro ‘blanquiazul’ culminó su participación en São Paulo con un exigente duelo ante Savino Del Bene. Conoce aquí cómo quedó la clasificación actualizada del torneo

Tabla de posiciones del Mundial

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así quedaron todos los partidos de fase de grupos

Las ‘blanquiazules’ cerraron su participación en el máximo certamen de la FIVB. Revisa los marcadores de cada encuentro disputado en el Grupo A y Grupo B

Resultados del Mundial de Clubes

“Metimos presión y las asustamos”: Clarivett Yllescas resaltó el nivel de Alianza Lima en duelo contra subcampeón de Europa

La central aliancista expresó su orgullo por el rendimiento del equipo en el Mundial de Clubes 2025, especialmente por la forma en que enfrentaron al poderoso Savino Del Bene Scandicci

“Metimos presión y las asustamos”:
MALDITOS NERDS
The Game Awards 2025 -

The Game Awards 2025 - Saros, el próximo juego de Housemarque, presentó un nuevo adelanto

The Game Awards 2025 - Gang of Dragon es la nueva apuesta del creador de Yakuza

The Game Awards 2025 - Deadpool llegará como personaje jugable a Marvel Rivals

The Game Awards 2025 - Lenny Kravitz se suma como villano a 007 First Light

The Game Awards 2025 - Tomb Raider regresa con una secuela y un remake del primer juego

ENTRETENIMIENTO
Sydney Sweeney aclara rumores sobre

Sydney Sweeney aclara rumores sobre su cuerpo con un detector de mentiras

Esto es lo qué ha sido de la vida de Andy Dick

La razón por la que Sydney Sweeney consideró dejar Hollywood mientras rodaba “Christy”

Taylor Swift y el documental del Eras Tour: fecha y hora de estreno, capítulos y más sobre “The End of an Era”

Will Smith regresa a “Bel-Air” con un cameo que emociona a los fans y cierra un ciclo de casi tres décadas

INFOBAE AMÉRICA

La derecha liberal sí existe:

La derecha liberal sí existe: el libro que desafía mitos y propone una nueva forma de hacer política

Qué leer esta semana: los libros que más me gustaron en 2025, en no ficción

El grupo terrorista Hamas rechazó la decisión de Bolivia de restablecer relaciones diplomáticas con Israel

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista