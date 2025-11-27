Jefferson Farfán hizo inesperada confesión de Paolo Guerrero y advirtió: “Quiere seguir jugando hasta los 50″

La 'Foquita' contó detalles de la personalidad del 'Depredador' y de su fecha de retiro. (Video: Los Sapazos De Puchungo)

La amistad entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero data desde la infancia de ambos. De hecho, se conocieron en las menores de la selección peruana y luego en Alianza Lima, para luego hacer carreras extraordinarias en el extranjero que incluye una participación con la ‘bicolor’ en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Esta estrecha relación ha generado que entre ambos exista una gran confianza y sepan detalles en la convicencia de cada uno. En ese escenario, la ‘Foquita’ hizo inesperada confesión del ‘Depredador’ y lanzó una advertencia.

En el programa de YouTube, 'Los Sapazos De Puchungo‘, Roberto Guizasola relataba el orgullo que sintió la relevancia que tuvo ‘Jeffry’ con la ‘blanquirroja’, hasta que mencionó el nombre del actual delantero de Alianza Lima. Farfán intervino y mencionó: “Ese es enfermo, ese me cag...”.

‘Cucurucho’ remarcó que “la gente cree que Paolo es normal”, a lo que Jefferson complementó con que no es así y expuso un comportamiento que tiene ‘PG9′ cuando no anota goles o pierde. “No tío, ese no es normal, es que la gente no lo conoce. Paolo es de las personas que está en la cama y si él no metió un gol, se empieza a dar vueltas en la cama, se loquea. Es así, lo juro, no es normal", indicó.

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero se formaron en las menores de Alianza Lima. - créditos: Difusión

Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez se sorprendió con esta revelación y preguntó si estas actitudes se daban porque tiene la ambición de querer hacer goles. Jefferson Farfán asintió y comentó otras anécdotas: “Sí, siempre. Y en los entrenamientos tienes que verlo. ¡Está loco! Hasta en las pichangas cuando jugamos, no paga, igual en billar. Pierde y hace un ‘chongazo’, bota la bola".

De pronto, el ‘10 de la calle’ asombró al manifestar que Guerrero tiene cuerda para rato en el fútbol y que si fuera por él, jugaría nueve años más. “Es que es muy competitivo, tiene 41 años y mira lo que hace ahorita, no es fácil. No se va a ir, y se va a quedar hasta los 50, si pudiera. No quiere irse. Y está más flaco, parejito”, sostuvo.

Cabe mencionar, que en otra entrevista que brindó en este año, Farfán declaró que una cuenta pendiente de Paolo es salir campeón nacional con Alianza Lima, algo que él si logró con el bicampeonato (2021 y 2022), motivo por el cual también seguiría en la actividad profesional. “Ya le metí presión. Le dije que fui bicampeón cojo (risas), y ahora le toca a él sacar campeón a Alianza. Él me ha dicho que es su sueño y hacer felices a todos los hinchas aliancistas”, precisó.

Paolo Guerrero lleva 14 goles en 22 partidos de la Liga 1 2025 con Alianza Lima. - créditos: Liga 1

Por lo pronto, Paolo Guerrero confirmó su alejamiento de la selección peruana e inclusive, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, no descartó hacerle un homenaje por su larga y exitosa trayectoria.

De la misma manera, se conoció que el veterano artillero continuará una temporada más en Alianza Lima en medio de una decisión de parte de la directiva, que no contempla la opción de seguir contando con Hernán Barcos, su competencia por el ‘9′.

El periodista deportivo dio detalles de la continuidad de ambos atacantes y del proyecto del club 'blanquiazul' para el 2026. (Video: A Presión)

Paolo Guerrero sobre jugar en la Kings League tras su retiro del fútbol profesional

Paolo Guerrero participó en un streaming con ‘Zein’, donde reconoció que le queda poco tiempo en el fútbol profesional, pero que lo quiere seguir aprovechando: “El fútbol para mí es mi pasión, es lo que más amo hacer hasta el día de hoy, porque todavía sigo en actividad, espero todavía poder estar un poco de tiempo, claro que me queda poco en el fútbol, siempre lo digo”.

Sobre su futuro tras dejar Alianza Lima, mencionó la posibilidad de sumarse a la Kings League tras su retiro y destacó la invitación de Zein: “La invitación de Zein, que es un ‘crack’, ya lo venía mapeando. Me gustaría participar en la Kings League, que tiene en México, ya hemos hablado”.

Por último, el ‘Depredador’ agregó: “Cuando vino la invitación, le dije ‘en ‘one’, quiero, me gustaría’, así que vamos con todo. Eso sí quiero ganar, apunto a ganar, a ser competitivo; no voy a participar, voy a ganar, eso es lo primero”.

El 'Depredador' se refirió a su futuro y la posibilidad de vestir otra camiseta. (X)