Luis Advíncula protagonista en los festejos de Boca Juniors tras el Superclásico: la euforia del peruano tras vencer a River

El lateral peruano casi se cae de cabeza al césped tras su eufórico festejo en la primera anotación de Boca ante River. (Video: ESPN)

Boca Juniors volvió a sonreír en el Superclásico del fútbol argentino tras vencer 2-0 a River Plate en La Bombonera, lo cual permitió al ‘xeneize’ avanzar a los octavos del Torneo Clausura 2025 y asegurar su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Luego del triunfo, Luis Advíncula acaparó miradas por la particular forma en que celebró la victoria.

Los goles del partido fueron obra del juvenil Exequiel Zeballos (45’) y del uruguayo Miguel Ángel Merentiel (47’), quienes sentenciaron un encuentro cargado de intensidad y emoción en el estadio de Boca. Con este resultado, el equipo cortó una racha de dos derrotas consecutivas como local ante su clásico rival, recuperando el orgullo en casa y el apoyo de su hinchada.

Aunque Luis Advíncula no sumó minutos en el encuentro —permaneció en el banco de suplentes durante los 90 minutos—, el lateral peruano fue uno de los más efusivos en los festejos tras el pitazo final. Su alegría fue evidente tanto en la cancha como en los camerinos, donde celebró junto a sus compañeros la clasificación a la Libertadores y el triunfo más esperado por los hinchas ‘xeneizes’.

Durante el gol de Exequiel Zeballos, el defensor nacional protagonizó un momento tan espontáneo como divertido. En medio de la euforia, el popular ‘Bolt’ saltó al campo para unirse a la celebración y, en su entusiasmo, estuvo a punto de caer de cabeza sobre el césped. Por fortuna, un miembro del comando técnico alcanzó a sujetarlo a tiempo, evitando un accidente. La escena no pasó desapercibida y rápidamente se ganó la simpatía de los hinchas boquenses.

La eufórica celebración de Luis Advíncula tras ganar el Superclásico argentino con Boca Juniors. Crédito: Boca

Pero la celebración no terminó allí. En los vestuarios, Advíncula desbordó entusiasmo, cantando y saltando al ritmo de sus compañeros. En las imágenes difundidas por el club, se lo ve disfrutando al máximo del momento, fiel a su estilo alegre y cercano con la hinchada. La postal de su festejo se viralizó en redes sociales, reflejando la pasión y energía del peruano pese a no haber estado en el campo de juego.

Más allá de no haber sumado minutos en La Bombonera, el lateral de Boca Juniors volvió a demostrar su compromiso con el equipo y su espíritu competitivo, cualidades que lo han consolidado como uno de los referentes del vestuario ‘xeneize’, incluso en un momento en el que no atraviesa su mejor etapa futbolística.

Un gesto de líder

Más allá de la euforia por el resultado, Luis Advíncula también dejó una muestra de compañerismo que no pasó desapercibida. Desde el banco de suplentes, el lateral peruano tuvo un notable gesto hacia Exequiel ‘Changuito’ Zeballos, la gran figura del encuentro, luego de que el juvenil fuera reemplazado en los minutos finales.

Al momento de su salida, Zeballos fue ovacionado por toda La Bombonera y se mostró visiblemente emocionado por el reconocimiento del público. En medio de ese momento, Advíncula se levantó del banco para abrazarlo y felicitarlo, acompañando la escena con palabras de aliento y aplausos junto al resto de sus compañeros.

El lateral peruano reconoció al 'Changuito' con una gran muestra de compañerismo en La Bombonera. (Video: ESPN)

El gesto fue captado por las cámaras de televisión y destacó el rol de liderazgo silencioso del peruano dentro del plantel ‘xeneize’. A pesar de no atravesar su mejor etapa futbolística, el popular ‘Bolt’ mantiene una actitud ejemplar, apoyando al grupo y esperando su oportunidad con profesionalismo y compromiso.

Ese tipo de actitudes reflejan el peso emocional y la influencia positiva que Advíncula conserva en el vestuario de Boca. Su cercanía con los más jóvenes y su entrega fuera del campo reafirman su lugar como uno de los referentes más queridos del plantel, un futbolista que entiende que el liderazgo también se ejerce desde el respaldo y la unión del grupo.