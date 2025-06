Voleibolista dominicana no quedó conforme con su paso por Perú y dejaría Géminis tras mala temporada: “Sentí que pude haber hecho más”

La central dominicana señaló que ya no tiene ofertas para regresar al Perú y seguir jugando en la Liga. (Video: Zona de Ataque Podcast)

La Liga Peruana de Vóley 2024/25 llegó a su fin con una gran sorpresa: Géminis, que la temporada anterior había ocupado el tercer lugar, quedó fuera de la pelea por el título y terminó disputando el cuadrangular por el descenso. Aunque logró mantener la categoría, el equipo de Comas no pudo sostener el nivel mostrado en campañas anteriores. Esta situación generó descontento en varias de sus jugadoras, y todo apunta a que Florangel Terrero ya tendría las maletas listas para dejar el país.

En una entrevista con el canal de YouTube 'Zona de Ataque Podcast’, la voleibolista dominicana hizo un balance de lo que fue su cuarta temporada en el Perú. Si bien destacó su rendimiento individual como positivo, la central de 22 años fue autocrítica al señalar que, en lo colectivo, el conjunto no logró estar a la altura y no supo responder dentro de la cancha como se esperaba.

En su opinión, el hecho de que el grupo no se haya consolidado fue la inexperiencia de varias de sus compañeras. “Individualmente me fue muy bien. El equipo no terminó de cuajar porque era un plantel muy joven. Entonces habían muchas responsabilidades que caían en nosotras las extranjeras o en las más viejas", señaló la jugadora.

Géminis cerró la temporada en el noveno puesto de la tabla, una caída significativa si se compara con el tercer lugar obtenido el año anterior. En ese contexto, Florangel Terrero evalúa seriamente no continuar su carrera en el Perú. De hecho, la central dominicana confesó que ya no tiene ofertas dentro del país y, aunque evitó entrar en detalles, todo apunta a que su próximo destino estaría en Europa o en alguna otra liga del continente.

En ese contexto, la central de 22 años hizo un balance honesto de su paso la Liga Peruana de Vóley y dejó en claro que no se sintió del todo satisfecha con su desempeño. “Yo sentí que pude haber hecho más, claro que sí, porque yo nunca me voy a conformar con lo que hice. Siento que debí de aportar un poquito más, porque el equipo necesitaba de nosotras para poder cuadrar mejor”, expresó.

Florangel Terrero arribó al Perú en 2021 para unirse a las filas del Deportivo Soan, equipo con el que tuvo una destacada primera temporada en la Liga Nacional. Su rendimiento llamó la atención de Géminis, que la incorporó con la expectativa de pelear por el título. Sin embargo, los objetivos ambiciosos no se concretaron. A lo largo de su paso por el club de Comas, la jugadora dominicana solo logró colgarse una medalla de bronce.

Géminis y el resumen de una dura caída

Luego de regresar al podio de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Regatas Lima en la lucha por el tercer lugar, Géminis se perfilaba como uno de los principales candidatos al título en la temporada 2024/25. Incluso, reforzó su plantel con la central olímpica Cándida Arias, apuntando a dar el gran salto. No obstante, no logró estar a la altura de las expectativas. Una irregular primera fase terminó por condenarle a pelear en el cuadrangular por el descenso.

El equipo de Comas perdió un enfrentamiento clave contra Atlético Atenea en la fecha final de la primera etapa. Tras un intenso duelo que se extendió hasta el quinto set, fue el club recién ascendido el que logró su clasificación al octogonal por el título.

Géminis tuvo que conformarse con luchar por la permanencia en la máxima categoría frente a Olva Latino, Deportivo Wanka y Túpac Amaru, este último descendido al final del cuadrangular. El conjunto de Comas logró imponerse en esta ronda y aseguró su continuidad en la Liga, pero el resultado dejó claro que se necesita una reestructuración profunda. Ahora, con la salvación en el bolsillo, el club apunta a replantear su proyecto deportivo de cara a la próxima temporada.