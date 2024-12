‘Loco’ Vargas bromeó con la cachetada que le tiró a ‘Cóndor’ Mendoza y reveló cómo solucionaron el problema: “Es parte del fútbol”

El exjugador de Universitario contó detalles de su agresión al exdelantero de Sporting Cristal. (Playzon TV)

Juan Manuel Vargas y Andrés Mendoza acapararon todas las portadas de los principales medios del Perú, y no precisamente por algo positivo. Lo que ocurrió el viernes 29 de noviembre fue que el ‘Loco’ le tiró tremenda cachetada al ‘Cóndor’ durante un partido de fútbol 7 de la Copa Leyendas.

La inesperada reacción se dio luego de que ambos exjugadores de la selección peruana disputen un balón y el exdelantero de Sporting Cristal lo impacte con su codo en el rostro. Esto no le gustó para nada al exFiorentina, quien no dudó en agredirlo y amenazó con meterle otra bofetada.

Horas después, Vargas se refirió brevemente al incidente. Mientras que la versión de Mendoza llegó días más tarde. El exBrujas se mostró afectado y criticó la reacción del exdefensor. “Lo que él hizo está mal porque nosotros vamos jugar, no vamos a pelear, si quiere pelear, se va al ‘Mundialito’ de La Victoria”.

El ‘Loco’ profundizó sobre el hecho este viernes 6 de diciembre al inicio de su programa de Youtube llamado ‘Playzon Sports’. “El viernes pasado ocurrió una anécdota que no es bonita, no es agradable para la gente que va a ver el espectáculo de exfutbolistas. No es una buena imagen porque hay niños, parejas, familias, pero es parte del fútbol, lo que hemos jugado fútbol, sabemos cómo es el tema”.

Luego, pidió disculpas a los que estuvieron presentes en aquel cotejo de la Copa Leyendas y reveló cómo solucionó el problema con quien compartió vestuario en la Videna. “Con Andrés hablé, somos amigos, bueno compañeros, todo queda ahí. Después viene los que quieren hacer show, pero no me presto”.

“En su momento lo dije no es bueno, porque lamentablemente somos excompañeros, pero a veces se le sale la cadena a algunos, como a otros menos. Quería empezar, todo queda en la normalidad, no tengo problemas con nadie y todo perfecto”, añadió.

Juan Manuel Vargas bromeó con la cachetada a Andrés Mendoza

Posteriormente, Juan Manuel Vargas protagonizó un divertido momento en el set. La producción de su podcast le alcanzó una galleta de gran tamaño, haciendo referencia a la cachetada que le tiró a Andrés Mendoza en el Polideportivo Limatambo de San Borja.

Ni bien vio ese hecho, el popular ‘Loco’ se unió a la broma y exclamó: “Mira galleta Vargas”. En seguida, amenazó a su productor con agredirlo. “Esa galleta guárdala para comerla las dos”, dijo claramente en medio de la chacota.

Por último, el exjugador de Universitario dejó reflexivo mensaje sobre su bofetada a su excompañero de la selección peruana. “Gracias a la producción, siempre hay un poco de humor en todo esto. Estamos en Navidad, todo es paz y armonía”.

¿A qué se dedica el ‘Loco’ Vargas actualmente?

Juan Manuel Vargas no tuvo partido despedida, pero se alejó del fútbol por allá en el 2018 cuando el técnico Nicolás Córdova lo borró de Universitario. El ‘Loco’ desapareció y dejó de ser mediático hasta que reapareció hace poco, anunciando su nueva faceta en las redes sociales.

El exReal Betis comenzó a trabajar con diferentes empresas como imagen. Una de ellas fue la casa de apuestas, Playzon Bet, la cual también lo incorporó como panelista de su programa de Youtube, junto a los periodistas Horacio Zimmermann y Pedro García, y el exfutbolista Julio César Uribe.