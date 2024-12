Alexander Robertson sorprendió con nuevo gesto a la selección peruana: posó con camiseta ‘bicolor’ en actividad de su club

Alexander Robertson, volante de raíces peruanas que milita en Cardiff City de la Championship, se mostró por primera vez con la camiseta blanquirroja Cardiff City)

El nombre de Alexander Robertson siempre sonó fuerte en la selección peruana. Desde su irrupción en las divisiones menores del Manchester City, existió la ilusión de verlo vestido con la ‘blanquirroja’. Dicha esperanza se fue apagando en los últimos años, debido a que el volante, quien actualmente defiende los colores del Cardiff City de la Championship (segunda división de Inglaterra), escogió representar a la selección de Australia, nación de su padre. Sin embargo, en los últimos meses, lo que parecía una quimera, volvió a ser una posibilidad real, y el propio futbolista de 21 años se encargó de generar expectativa con un nuevo gesto a la ‘bicolor’.

El cuadro británico, con la intención de acercar al plantel con la hinchada en estas fechas especiales por la navidad, realiza cada año una actividad que consiste en que un jugador del primer equipo visita a un aficionado y le entrega un regalo. En esta ocasión, el futbolista nacido en Escocia de madre peruana, acudió a la casa de Marcus y Theo, padre e hijo socios y seguidores fieles de la institución, a quienes les obsequió una pelota. El emotivo momento quedó registrado en un video publicado en las redes sociales oficiales de los ‘blue birds’. No obstante, el hecho que llamó más la atención, fue que en la foto final, Robertson aparece sosteniendo una camiseta ‘bicolor’.

Esta no es la primera vez que el mediocampista realiza un gesto a la tierra de su progenitora, hace solo unos meses, dejó ver que se había tatuado un mapa del Perú. Un hecho que a muchos les recordó el tatuaje que se hizo Gianluca Lapadula se tatuó en el brazo la imagen de un indio de las Pieles Rojas de Paramonga, poco antes de que Ricardo Gareca lo citara por primera vez a la selección.

Alexander Robertson se tatuó el mapa del Perú (Instagram)

A todo ello se le suma que hace solo unas semanas, Robertson rechazó la convocatoria a la selección de Australia para los partidos de fecha FIFA contra Bahréin y Arabia Saudita por las eliminatorias al Mundial 2026. En declaraciones señaló que se debía a que quería concentrarse en su club, pero el DT de los ‘socceroos’, Tony Popovic, señaló que se había declarado inelegible para el país Oceanía.

¿Alexander Robertson puede jugar por Perú?

Alexander Robertson representó a Inglaterra en sus categorías inferiores, desde la Sub 16 hasta la Sub 18. Posteriormente, pasó a jugar por Australia. No obstante, hasta el momento solo disputó dos amistosos frente a Ecuador y Argentina el 2023. Al no ser oficiales, todavía tiene la chance de jugar por Perú, pero para ello, debe realizar un proceso denominado ‘one time switch’, el cual lo ataría para siempre a la ‘bicolor’, y ya no podría defender ninguna otra selección (recordemos que también tiene la opción de Escocia por ser su país de nacimiento).

A finales de octubre, Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, señaló que no existe acercamiento con Robertson, aunque no descartó nada y dejó en claro que mantienen mapeados a todos los jugadores de raíces peruanas que militan en el exterior.

Alexander Robertson jugó dos amistosos con la selección de Australia. - créditos: Socceroos

La actualidad de Alexander Robertson

Este año fue difícil para Alexander Robertson, ya que una grave lesión lo privó de jugar los primeros cinco meses, en los que estuvo cedido en el Portsmouth de la Ligue One (tercera división), y al finalizar su préstamo, Manchester City, club en el que se formó, decidió venderlo definitivamente al Cardiff City. Sin embargo, se supo recomponer a estos duros golpes y viene teniendo un gran inicio de temporada, ya que se asentó como titular y lleva 3 goles y una asistencia en 16 encuentros. El último fin de semana fue la figura en el empate 2-2 con Coventry City al marcar un espectacular tanto de fuera del área.

Alexander Robertson convirtió un golazo de fuera del área en el empate entre Cardiff City 2-2 con Coventry City por la fecha 18 de la Championship (EFL)