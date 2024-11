‘Loco’ Vargas opinó de la titularidad de Paolo Guerrero y exigió oportunidades para los técnicos peruanos en la selección tras Eliminatorias 2026

Perú cerró su participación en el presente año con un derrota por la mínima diferencia ante la vigente campeona del mundo, Argentina. En el papel, era un resultado esperado por todos los hinchas incaicos; no obstante, la performance del conjunto encabezado por Jorge Fossati dejó mucho que desear.

A la mala actuación de la ‘bicolor’, se le sumó la victoria de Chile ante Venezuela en condición de local, la cual provocó que los ‘incaicos’ caigan al último lugar de tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas y se alejan aún más de la zona de repechaje a la próxima Copa del Mundo.

Hay mucha disconformodidad con la ‘blanquirroja’. El técnico Fossati no fue el único señalado, también gran parte de los integrantes de la escuadra nacional. Uno de ellos fue el delantero Paolo Guerrero, quien volvió a repetir titularidad en un duelo clasificatorio con 40 años encima.

El ‘Depredador’ recibió muchos comentarios negativos, pero su excompañero Juan Manuel Vargas lo respaldó. El popular ‘Loco’, en primera instancia, señaló que toda la selección peruana no estuvo bien en el cotejo contra la ‘albiceleste’, por lo que no le llegaba el balón al exHamburgo.

“Paolo no tenía llegada, los delanteros no estaban bien alimentados, entonces qué pasaba, la defensa salía jugando y hacían toquecito y toquecito por los lados. El medio no estaba”, manifestó en la última edición de su programa de Youtube llamado Playzon Sports.

Después, el exlateral de la Fiorentina señaló que Fossati decidió hacer arrancar a Guerrero por su experiencia y dio un claro ejemplo. “(Alex) Valera es un delantero muy bueno, pero el chico no estaba a la altura de la jerarquía de ese partido, lo veía corriendo y no era para ese partido”.

Juan Manuel Vargas respaldó la titularidad de Paolo Guerrero en la selección peruana.

El error de Jorge Fossati y más oportunidades a técnicos peruanos en la selección

Por otro lado, Juan Manuel Vargas vinculó la titularidad de Paolo Guerrero con un error de Jorge Fossati. De acuerdo a las palabras del exdefensor de Universitario, el entrenador ‘charrúa’ demoró en los cambios en el partido contra Argentina y cuando los realizó, metió a los mismos futbolistas de siempre.

“Si vas a esperar 50 o 60 minutos y vas a seguir en lo mismo, no hace cambios, no das otro aire. En cuanto al partido, pudo hacer cambios antes, pero fueron los mismos. Entró (Gianluca) Lapadula por Guerrero y no hizo nada de lo poco que hizo Paolo cuando estuvo en el campo. No es por el jugador, es que no tiene otra idea”, acotó.

El ‘Loco’ también aprovechó la oportunidad para pedir un cambio en el balompié nacional a raíz del presente en las Eliminatorias Sudamericanas. Expresó que hay que darle más chances a los técnicos peruanos en la selección ‘blanquirroja’ porque conocen y entienden nuestra idiosincrasia

“Basta con ese tema de traer entrenadores de afuera para que estén las divisiones menores o dirijan un equipo o la selección, porque en Perú, hay técnicos, futbolistas que han jugado afuera, que puedan dar una mano. Hay que darle oportunidad al mismo peruano, que ha jugado, que ha estudiado y puede darle algo mejor porque conoce al futbolista peruano. ¿Qué pasa con el que viene de afuera? No conoce”, sentenció.

Juan Manuel Vargas pidió más oportunidades a los entrenadores nacionales en la selección peruana tras mala campaña con Jorge Fossati en las Eliminatorias 2026.

Próximo partido de Perú

La selección peruana volverá a tener acción el próximo año, exactamente en marzo, cuando reciba a su igual de Bolivia en Lima. Todavía no hay día ni hora confirmada, pero lo más probable es que se lleve a cabo en el Estadio Nacional, conocido como la casa de la ‘bicolor’. Su rival de turno, la ‘verde’, llegará después de empatar con Paraguay.