Jean Ferrari contó que Gianluca Lapadula fue opción para ser el delantero de Universitario en el centenario: “Me soltaron su nombre”

Jean Ferrari, administrador de Universitario, habló sobre la época en la que tuvo que buscar reemplazo para Diego Dorregaray.

Universitario de Deportes se consagró como bicampeón del fútbol peruano tras igualar 0-0 con Chankas en la última jornada del campeonato. Sin dudas, conquistar un título de forma consecutiva en el centenario del club es un hito que quedará en la historia del fútbol peruano. Para lograrlo, pasaron distintas etapas y dificultades a lo largo de todo el 2024. Una de ellas fue la salida de Diego Dorregaray y la ‘U’ tuvo que buscar un reemplazo.

Jean Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, es el principal gestor de las contrataciones del club al lado de Manuel Barreto. Ambos, junto al DT Fabián Bustos, debían elegir al futbolista que reemplace a ‘Dorre’ en la plantilla, por lo que no era nada fácil tomar acciones. Durante dicho proceso, sonaron muchos nombres para jugar en la posición de centro delantero. Uno de ellos Raúl Ruidíaz, por ejemplo. Pero el que nadie tenía era el de Gianluca Lapadula, atacante del Cagliari. En una entrevista con DyT (Diego Rebagliati y Talía Azcarate), el dirigente ‘crema’ habló sobre dicho periodo del año.

“A mitad de año estábamos con el tema de Dorregaray. En ese trámite de buscar jugadores, había que encontrar uno que sea peruano. Estaba lo de Ruidíaz, pero era complicado porque tenía contrato. Estaba lo de (Luis) Iberico y no había más. Hasta que en un momento me soltaron el nombre de Gianluca Lapadula, pero era una locura económica. Entonces, en ese análisis yo le pregunto a Manuel por ‘Gabi’ Costa”, fue lo que contó Jean Ferrari sobre dicho momento. Aunque suene una locura, ‘El Bambino’ tiene 34 años y quizá algún día se aventure por jugar en el fútbol peruano.

Gianluca Lapadula posó con la camiseta de Universitario en el estadio Monumental.

Si bien fue finalmente Gabriel Costa el que llegó a Universitario, es cierto que no es un delantero de área como Diego Dorregaray. El jugador que terminó llevándose el mote de ‘El 9 del Centenario’ fue Alex Valera, quien se convirtió en goleador del equipo por cuarto año consecutivo. Con más de 50 goles con la camiseta de la ‘U’, el delantero peruano se acerca a ser considerado un referente total del club.

Jean Ferrari vs Bruno Marioni

Finalizado el partido entre Universitario de Deportes y Los Chankas en Andahuaylas, la dedicatoria de Jean Ferrari fue para Gremco y otras entidades, incluyendo a Bruno Marioni, director deportivo del club. “Le dedico el título a ese tarado que dijo que yo le hacía daño al fútbol, para ti Marioni. Te botaron de México por pelearte con la gente y ¿yo soy el que le hace daño en mi país? Contrataste a un entrenador y lo botaste al día siguiente, jalas jugadores de otros lados. Eso no se hace”, fueron sus palabras.

El administrador despotricó contra Bruno Marioni con fuertes calificativos. (Video: L1MAX)

Tras dicho episodio, el administrador del club ‘merengue’ respondió la polémica sobre ese momento caliente en la celebración: “Cuando Marioni habló de mí, yo no hablé, porque yo sabía cuando tenía que responderle. Un muchacho que recién ha llegado a nuestro país, con cero experiencia, ¿me va a mencionar a mí? Me pareció una falta de respeto. ¿Cómo él podría hablar de mí sobre si hago bien o hago mal al sistema. No cambiaría nada, es más, me faltó un poquito más”.