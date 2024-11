UTC, César Vallejo y Carlos Mannucci luchan por la permanencia en la Liga 1 2024: ¿Qué necesitan para salvarse del descenso?

Tres clubes pelean por la permanencia en la Liga 1 2024. Crédito: Liga 1

Este fin de semana se llevará a cabo la jornada definitiva del Torneo Clausura, que cerrará la temporada regular de la Liga 1 2024, y la atención no solo está puesta en la pelea por el trofeo, sino también en la lucha por la permanencia. Son tres clubes los que están comprometidos con la zona roja de la tabla -UTC, César Vallejo y Carlos Mannucci- y cualquier cosa podría suceder. En esta nota te explicamos el panorama de cada uno para poder salvar la categoría.

Según lo estipulado en el reglamento de la presente temporada, los últimos tres equipos de la tabla acumulada disputarán la Liga 2 el próximo año. Hasta el momento, solo se ha confirmado un descenso: el de Unión Comercio. El cuadro selvático poco pudo hacer para continuar en la máxima categoría del fútbol peruano, después de una campaña muy negativa.

De hecho, el ‘poderoso de Altomayo’ se estancó en el fondo de la clasificación con solo 17 puntos sumados en 33 jornadas. Apenas ganó tres partidos en todo el campeonato, mientras que empató ocho y perdió 22. Su caída a Segunda División ya se había confirmado un mes atrás, luego de su derrota ante Sport Boys en Tarapoto.

Aún así, falta definir los otros dos equipos del torneo que acompañarán a Unión Comercio en la Liga 2 en el 2025. Estos pueden ser UTC de Cajamarca, César Vallejo o Carlos Mannucci. Por ahora, los clubes trujillanos son los que están descendiendo; sin embargo, nada está dicho de cara a la última fecha, ya que los tres elencos se encuentran igualados en puntos en el acumulado.

Tabla acumulada de la Liga 1 2024. Crédito: Infobae

El elenco cajamarquino es el que está fuera, provisionalmente, de la zona roja, gracias a su empate contra Sport Boys en el Callao (1-1); no obstante, solo tiene la ventaja debido a una mejor diferencia de goles que sus perseguidores. Por su parte, los ‘carlistas’ lograron llegar con vida a la jornada final, después de su sufrido triunfo ante UCV en Trujillo (2-0). Cada uno cuenta con un panorama diferente para el último reto del año.

¿Qué necesita UTC para salvarse?

En el encuentro decisivo, UTC de Cajamarca jugará contra nada menos que Sport Huancayo, club que ya no pelea por nada. El conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti tendrá la ventaja de la localía a su favor en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara, pero no puede confiarse bajo ningún motivo.

Para permanecer en la Liga 1, el cuadro cajamarquino solo necesita ganarle a su rival huancaíno, de ser posible por la mayor cantidad de goles posibles, que le permitan alejarse de César Vallejo en este criterio de desempate. En el peor escenario, la derrota en casa le salva si tanto César Vallejo como Mannucci pierden sus respectivos encuentros.

UTC de Cajamarca recibirá a Sport Huancayo en la última fecha. Crédito: Prensa club

¿Qué necesita César Vallejo para salvarse?

Por su parte, César Vallejo tendrá un duro desafío en el norte del país, ya que visitará a Atlético Grau, equipo que ya logró su clasificación a la Copa Sudamericana 2025. Para los trujillanos será muy difícil conseguir los tres puntos en Piura, pero están obligados a hacerlo para no descender.

El club ‘poeta’ necesita un triunfo ante los ‘albos’ por un marcador de mínimo más de dos goles de diferencia, en caso UTC también gane, que le permita superarle en ese factor. La cantidad de goles a celebrar dependería directamente del resultado de los cajamarquinos. En caso empate el cotejo, sus otros dos contendientes por la permanencia deben perder.

César Vallejo enfrentará a Atlético Grau en condición de visitante. Crédito: Prensa UCV

¿Qué necesita Carlos Mannucci para salvarse?

El panorama de Carlos Mannucci es un poco más complicado, ya que se ha comprometido en la diferencia de goles (-30). En ese criterio será casi imposible que los ‘carlistas’ puedan alcanzar o superar a UCV o UTC, por lo que solo tienen una chance de poder seguir en la Liga 1.

Al equipo trujillano le urge una victoria de local frente a Alianza Atlético, que quedó fuera de la zona de clasificación a un torneo internacional. Pero no depende únicamente de eso. Además de conseguir los tres puntos, debe esperar que los ‘poetas’ y los ‘cremas del Norte’ no ganen sus respectivos duelos. Solo de esa manera, el elenco ‘tricolor’ no descenderá a la Liga 2.

Carlos Mannucci recibe a Alianza Atlético en el Mansiche. Crédito: Prensa club

Fixture de la pelea por la permanencia

Sábado 2 de noviembre (15:15 horas de Perú):

- UTC vs Sport Huancayo / Estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajamarca

- César Vallejo vs Atlético Grau / Estadio Municipal “Campeones del 36″ de Piura

- Carlos Mannucci vs Alianza Atlético / Estadio Mansiche de Trujillo