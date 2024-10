Carlos Zambrano llamó ‘fantasma’ a Sebastián Britos tras negar sus disculpas en un clásico de Liga 1: “¿Quién te conoce?”

El 'Kaiser' contó cómo lesionó al portero de Universitario durante un clásico de Liga 1 y lo llamó "fantasma". (Video: Fútbol Champán)

En los clásicos del fútbol peruano casi siempre abundan polémicas. De hecho, en el último enfrentamiento que protagonizaron Alianza Lima y Universitario de Deportes por la Liga 1 2024, Carlos Zambrano fue señalado luego de intervenir directamente en la lesión de Sebastián Britos, que le mantuvo alejado de las canchas por siete fechas. Al respecto, el ‘Kaiser’ se pronunció y arremetió con el guardameta ‘merengue’.

En el podcast de Youtube ‘Fútbol Champán’, el experimentado zaguero nacional contó cómo transcurrieron los hechos en el cruce que tuvo con el golero uruguayo meses atrás en el estadio Monumental. El defensor ‘blanquiazul’ reveló que al final del choque intentó disculparse, pero el arquero ‘crema’ se negó y eso ocasionó su molestia.

“Yo lo fui a chocar. El arquero igual sale a reventar, que te levanta la rodilla, eres tú o es él. Era la última jugada, fui fuerte pero no con la intención de lesionarlo. Él se lesiona con el palo del arco. Los dirigentes salieron a hablar y su mismo jugador salió a desmentir. No cabía. Acabó el partido, perdimos, le pedí disculpas de buena onda por ir muy fuerte”, empezó narrando Zambrano.

“Lo peor de todo fue que me dijo que yo lo hacía porque estaban las cámaras al lado. No aceptó mis disculpas de buena manera. Aldo (Corzo) estaba al lado y él sabe como soy, se acaba el partido y listo, somos compañeros y nada más. (...) Por dentro no podía creer que este fantasma (Britos) me diga eso, como si no me conocieran a mí en mi país. ‘¿Quién te conoce?’, le iba a decir, pero me aguanté”, añadió.

Carlos Zambrano participó del último clásico contra Universitario. Crédito: Liga 1

De acuerdo al parte médico de la ‘U’, Sebastián Britos sufrió una fisura en el peroné distal de la pierna derecha. Tras ello, Diego Romero tuvo que ocupar su lugar y lo hizo bastante bien. El portero de 23 años salvaguardó correctamente la portería en siete encuentros, dejando su valla invicta en tres ocasiones y solo encajando cuatro goles.

Carlos Zambrano y su renovación en Alianza Lima

A falta de solo una fecha para el final de la temporada regular en la Liga 1, los clubes ya empiezan a planificar lo que será la próxima campaña. Por su parte, Alianza Lima deberá acelerar la renovación de sus figuras, aunque Carlos Zambrano aún no ha recibido una propuesta concreta para seguir defendiendo a los ‘íntimos’. El zaguero de 35 años tiene contrato hasta fin de año, por lo que podría marcharse a un nuevo equipo.

Sobre el tema, el ‘Kaiser’ manifestó su deseo de seguir jugando en el equipo de sus amores; no obstante, la dirigencia de la institución de La Victoria aún no decide extender su vínculo contractual. “Yo quiero quedarme, soy hincha del club, pero no depende de mí. El tema va medio lento y tampoco voy a esperar mucho”, indicó.

Carlos Zambrano es titular indiscutible en Alianza Lima. Crédito: Liga 1

“Uno quiere tener algo seguro, de eso ya se encarga mi empresario, que está en conversaciones con Alianza. La pelota está en cancha de ellos. Gracias a Dios nunca me han faltado ofertas ni en mí peor momento. Venga quien venga, yo sé lo que quiero”, sentenció.

En la presente temporada, Carlos Zambrano ha tenido gran protagonismo con el club de La Victoria, afianzándose como titular indiscutible. Después de perderse las primeras jornadas de la competencia, luego el ‘León’ pudo jugar 29 partidos en la campaña actual, seis de ellos en Copa Libertadores, y aportó tres goles a pesar de que sus funciones son netamente defensivas. En la zaga, sigue dando muestra de su jerarquía y se ha reivindicado con la hinchada, que el año pasado lo criticó.