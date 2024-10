¿Estrategia o perdón? Ricardo Gareca le abrió las puertas de la selección de Chile a Arturo Vidal pese a duras críticas en su contra

Todo esto pese a las duras declaraciones del 'King' cada vez que se refiere a la 'roja' en Eliminatorias 2026. (Video: TNT Sports).

Cuando parecía que la polémica entre Ricardo Gareca y Arturo Vidal había llegado a un punto irreconciliable, el DT argentino abrió las puertas de la ‘roja’ al volante de Colo Colo. Esto ocurrió durante la conferencia de prensa previa al partido que Chile sostendrá con Colombia, este martes 15 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El ‘Tigre’ fue consultado sobre las declaraciones brindadas por el ‘Rey Arturo’ solo unas horas antes, en las que aseguró que no volvería a la selección mientras él sea el DT: “En este proceso no. Si hay otro seguramente estaré ahí y lo daré todo para clasificar al Mundial. ¿Debería seguir? Esa decisión no la tomo yo, pero si no se gana contra Colombia, ojalá que el presidente (Pablo Milad) piense bien lo que viene, porque todavía hay opciones para clasificar al Mundial”, expresó.

A pesar de su tajante opinión, Gareca expresó que Vidal, al igual que cualquier futbolista chileno, es un potencial convocado y que no le afectan las palabras que pueda decir en su contra, ya que las considera como su punto de vista:

“Vidal tiene las puertas abiertas, cualquiera tiene las puertas abiertas, no me importa a mí, son opiniones. Todo el mundo tiene las puertas abiertas si quiere integrar la selección. En cualquier momento puede llegar a estar convocado”, enfatizó.

El ‘Flaco’ también dejó en claro que separa cualquier tipo de conflicto personal, de su labor como entrenador. Además, expresó que nunca entraría en un conflicto con un colega de profesión:

“Ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que pueda tener algún conflicto conmigo en algo. No me puedo dar el lujo, el atributo, de yo mezclar cuestiones personales mías y llevarlo al país y llevarlo a una decisión de la selección. No me interesa en lo más mínimo. Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tenga la edad que tenga o recién comience. Lo único que priorizo es la salud del país, la salud de la Selección. Yo soy un entrenador que jamás me pondría a discutir con colegas, jamás me pondría a discutir con jugadores, son opiniones”, expresó.

El tema Carlos Palacios

Otro tema que generó mucha polémica en Chile fue la decisión de Carlos Palacios de dejar la convocatoria, aduciendo motivos personales. Además, reveló que no conoce estas razones a detalle, porque no tuvo la oportunidad de hablarlo directamente con el futbolista:

“Se podría decir fue inesperado, más que nada. ¿Cómo lo tomó? Son cuestiones personales, no puedo extenderme más de eso. No tuve la oportunidad de hablar con él. Le habíamos dado a los jugadores para que almorzarán con la familia y regresarán a las 11:00 para la cena. Yo estaba con mis hijos y mis nietos, ya tenía llegado para llegar a las 11:00, cuando Carlos me pide si podía ir un poco antes. Como no iba a estar, mandé a mis colaboradores para que hablaran con él. Carlos lo que manifestó fueron cuestiones personales que lo llevaba a resolver desafectarse de la selección. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto”, señaló.

La situación de Ricardo Gareca en Chile

Con la derrota 2-1 ante Brasil y la victoria de Perú 1-0 sobre Uruguay, Chile cayó al último lugar de las Eliminatorias Sudamericanas. Desde que asumió Ricardo Gareca, la ‘roja’ cosechó tres derrotas consecutivas en el certamen; 3-0 ante Argentina como visitante y 2-1 ante Bolivia y Brasil en condición de local, por lo que, pese a que lo contrataron hace solo unos meses, su cargo corre peligro en caso caigan ante Colombia.