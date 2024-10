A qué hora juegan Chile vs Colombia en Perú: partido en Barranquilla por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026

A qué hora juegan Chile vs Colombia en Perú por la fecha 10 de las Eliminatorias 2026.

El triunfo es una necesidad para Colombia y Chile, quienes se enfrentarán este martes 15 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Los ‘cafeteros’ sufrieron una dolorosa derrota ante Bolivia por 1-0 en El Alto la jornada anterior y perdieron el invicto. Y no solo eso: también dejaron pasar la oportunidad de apoderarse del liderato de la competición.

Néstor Lorenzo hizo mea culpa y reconoció errores que hicieron que tenga su primera caída en las Clasificatorias. Aseguró que desperdiciaron las ocasiones de gol que tuvieron y la altura terminó por pasarle factura a sus jugadores a pesar de que se aclimataron unos días en Cochabamba. Pero está seguro que levantarán ante la ‘roja’ en casa. Roger Martínez no podrá ser tomado en cuenta debido a que presenta un esguince de tobillo.

“Una frustración por la derrota, una situación en la que el equipo jugó parte del partido con un hombre de más, lo hizo valer, fuimos dominadores en el juego y las acciones, pero no pudimos concretar. Sabíamos que la precisión iba a ser importante. El error del gol son los errores que se cometen en esta cancha y las condiciones de juego, con la pegada. No es fácil, incluso quedando con uno más ante un equipo adaptado a la altura, que son veloces y ganan la segunda pelota. Se demostró y en el mano a mano tienen una ventaja desde lo físico y la adaptación”, declaró el DT.

Mientras que Chile se abraza a la posibilidad de poder romper la mala racha en las Eliminatorias Sudamericanas 2026: no gana hace seis fechas y se encuentra penúltimo en la tabla de posiciones con solo cinco puntos. Los resultados no se le está dando a Ricardo Gareca, pues volvió a caer, ahora frente Brasil por 2-1 en condición de local. Esa nueva derrota puso una vez más al ‘Tigre’ en el ojo de la tormenta. Muchos hinchas ‘mapochos’ piden su salida y Arturo Vidal no deja de criticarlo por sus decisiones.

“Yo tengo fe y quedan puntos. Necesitamos una buena racha. Vamos a estar en esa búsqueda y queda margen. Siento que queda margen y por eso pienso en clasificar. No es un momento para aflojar. Todo depende de los resultados. A mí me encantaría. Sé que el fútbol depende de los resultados, pero estoy preparado para aguantar. Pero más allá de estar preparado, hay otras cosas que los dirigentes deben analizar”, declaró el DT en conferencia de prensa.

El tanto fue de Eduardo Vargas, quien anotó al primer minuto de juego. (Video: Movistar Deportes)

A qué hora juegan Chile vs Colombia en Perú

El crucial duelo entre los ‘cafeteros’ y la ‘roja’ se llevará a cabo este martes 15 de octubre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El horario pactado es a las 15:30 para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que para Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela arrancará a las 16:30 horas. Y en Argentina, Brasil y Uruguay iniciará a las 17:30 horas.

Tanto Colombia como Chile necesitan el triunfo para poder olvidar las derrotas que obtuvieron la jornada pasada y así cerrar esta fecha doble de la mejor manera para seguir sumando en la tabla de posiciones.

Dónde ver Chile vs Colombia en Perú

Movistar Deportes transmitirá el encuentro entre colombianos y chilenos a través de su canal 3 y 703 en alta definición. También se podrá seguir el cotejo por Movistar Play, plataforma streaming que es totalmente gratuito para sus suscriptores. Además, Infobae Perú llevará todas las incidencias con la previa, minuto a minutos, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.