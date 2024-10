Gerardo Pelusso respaldó críticas de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa: “Si la gente que lo contrató no sabía cómo era, no saben nada de fútbol”

El extécnico uruguayo se pronunció por el conflicto destapado por el 'Pistolero' y el DT argentino en la 'celeste'. (Video: Denganche)

A poco del crucial duelo entre Perú y Uruguay por la jornada 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la previa del partido se ha calentado fuera de las canchas. Si bien lo que está en juego son puntos clave para tentar la clasificación mundialista, las críticas de Luis Suárez a Marcelo Bielsa han acaparado la atención.

En ese contexto, Gerardo Pelusso, exentrenador de la selección uruguaya, respaldó los comentarios del ‘Pistolero’ y reveló una dura experiencia que vivió con el ‘Loco’ Bielsa durante su paso por el fútbol chileno. El estratega narró el tenso episodio que protagonizó con el DT de la ‘celeste’ cuando este comandaba a la ‘roja’ hace más de una década.

Pelusso respaldó las críticas de Suárez, quien hace unas semanas cuestionó duramente los métodos del ‘Loco’. Estas declaraciones han avivado aún más la polémica en la previa del Perú vs Uruguay en Lima. Mientras los equipos se alistan para el crucial choque por las Eliminatorias, el foco también está puesto en este cruce verbal.

“Esta es la manera de actuar y proceder de este entrenador. El que se sienta sorprendido porque está pasando esto es porque no conoce la historia del DT. Él trabaja así. La gente que lo contrató, si no sabía cómo era es porque no saben nada de fútbol, no conoce la historia de lo que andamos en esto”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Mano a Mano’.

De la misma manera, aseguró que los futbolistas ‘charrúas’ tendrán que acostumbrarse a la manera de ser del técnico argentino. “Esto es así y va a seguir siéndolo. Los jugadores se van a tener que adaptar a esa forma de conducción y los resultados dirán”, precisó.

El extécnico de Alianza Lima no dudó de que Marcelo Bielsa sea un buen entrenador, pero que su forma de manejar los planteles es cuestionable. “Yo estoy en las antípodas de este entrenador. No te analizo nada porque son cosas diferentes: una es cómo juega un equipo con el entrenador y otra es la forma de conducción”, comentó.

Marcelo Bielsa ha venido siendo cuestionado por su manejo del plantel de Uruguay. - créditos: EFE/Gastón Britos

Ahora, Gerardo Pelusso reconoció que tuvo una mala experiencia con Marcelo Bielsa en Chile. El uruguayo dirigía a Universidad de Chile y el argentino encabezaba a la ‘roja’.

“Ni opino en estos porque tengo experiencias vividas también. Yo dirigí en Chile cuando él era el técnico de la selección y conozco bien su forma de actuar y de proceder. No, jamás (juntarse con él). Nunca hubo una comunicación, ni de él ni de ningún miembro del cuerpo técnico. Eso no existe”, sostuvo.

¿Qué dijo Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa?

En entrevista para ‘De Fútbol Se Habla Así', Luis Suárez contó detalles de la convivencia de Marcelo Bielsa con los trabajadores de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar y saludar ni comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día”, expresó.

Asimismo, el delantero de Inter Miami manifestó que entre varios futbolistas se juntaron para pedirle al ‘Loco’ que, al menos, los salude. Esto provocó que lance una advertencia que estaría relacionada a la consecución de los objetivos del equipo.

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar”, acotó.

“Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”, añadió.

El delantero uruguayo mostró el lado crudo del técnico argentino en la interna del equipo. (Video: DIRECTV).

Rebote en plantel de Uruguay por conflicto con Marcelo Bielsa

A raíz de estas declaraciones, varios jugadores de Uruguay se han manifestado y validaron el mal trato que ha tenido Marcelo Bielsa. El último fue Agustín Canobbio, quien confesó que el experimentado estratega “me echó la culpa de haber perdido el partido con Ecuador” y que sufrió varias faltas de respeto, entre ellas, el haberlo enviado a entrenar con los ‘sparring’.

Sin embargo, José María Giménez, sí demostró su respaldo al extécnico de Argentina y Chile. “Estamos con el entrenador al 100%, le estamos totalmente agradecidos porque lo ha demostrado y reflejan los resultados”, dijo para los medios de su país en el aeropuerto.