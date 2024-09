Ricardo Gareca reveló por qué no convocó a Arturo Vidal a la selección de Chile para las Eliminatorias 2026: “No atendieron el llamado”

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados de Chile para enfrentar a Brasil y Colombia por la fechas 9 y 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y generó controversia debido a las llamativas ausencias en la nómina. Había mucha expectativa por conocer si esta vez si iba a ser considerado el mediocampista Arturo Vidal debido a su buen presente con Colo Colo, pero volvió a quedar marginado.

El técnico argentino reveló cuál fue la razón de la ausencia del experimentado jugador, dejando a entrever que la decisión no fue por parte del comando técnico sino una postura del volante. También respondió las duras críticas que hizo el ‘Rey’ en su contra por los malos resultados que ha obtenido en las Clasificatorias a la próxima Copa del Mundo.

“Lo de Vidal es algo que no tengo nada que opinar, es simplemente la lista que dimos es lo más conveniente para Brasil y Colombia. Los jugadores se expresan en redes, ustedes también lo hacen personalmente, pero no tiene nada que ver. Nos interesa mucho los muchachos que quieren y desean estar en selección, lo tomo muy en cuenta. También escucho si hay un deseo particular y dan opciones a otras situaciones o quieren estar un poco alejados de todo lo que tenga que ver con la selección, estamos abiertos a eso. Hemos tratado de contactarnos con todos los muchachos, hubo muchachos que no contestaron al llamado del cuerpo técnico y bueno uno respeta”, apuntó el estratega en conferencia de prensa.

El DT fue contundente al precisar de que no le interesan los comentarios que no sean de la selección ‘mapocha’, solo está enfocado en salir de la mala situación. “Lo que analizamos puntualmente es para cada fecha, lo que creemos más conveniente para la selección. No tengo ningún problema con los comentarios que puedan hacer personalmente hacia nosotros como cuerpo técnico, me interesa la selección por sobre todas las cosas”, añadió.

Ricardo Gareca anunció la lista de convocados de la selección de Chile para los partidos por las Eliminatorias 2026

Arturo Vidal descartó convocatoria de Ricardo Gareca

El volante ya había mostrado su negativa de integrar la lista de convocados del ‘Tigre’ para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Arturo Vidal descartó su presencia en la ‘roja’ y marcó su distancia con el técnico argentino dejando en claro de que no pertenece al presente proceso.

“Yo creo que hay otro tema, yo estoy feliz acá en Colo Colo. Creo que el seleccionado ya decidió por un proceso diferente y es respetable, ojalá que pueda mejorar sino vamos a tener que ver algún cambio porque la selección se está viendo bastante mal y se vienen partidos muy difíciles. No quiero hablar de la selección, quiero enfocarme en Colo Colo. Tenemos tres partidos en fecha FIFA y quiero estar ahí presente, meter a Colo Colo, acercarnos a la ‘U’ y meterle presión”, disparó Vidal en entrevista con ESPN Chile.

El histórico jugador de Chile está pasando por un buen momento futbolístico, es pieza clave de Colo Colo y llegó hasta los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024, quedando eliminado por River Plate. El presente de Arturo ilusionó a los hinchas con su regreso, sin embargo se tendrá que esperar más tiempo para que vuelva a poner la camiseta de los ‘mapochos’.