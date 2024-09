Giancarlo Granda lapidó a Sergio Peña por polémico cruce con la prensa: “Se critica a Lionel Messi y no se le va a criticar a él”

Sergio Peña ha sido duramente cuestionado después del tenso cruce que tuvo con Alan Diez tras la derrota de Perú vs Ecuador en Quito por la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El volante nacional cortó la entrevista y encaró al periodista deportivo por haberlo criticado: “No hablo contigo porque me gusta hablar con gente positiva que tira para adelante”.

El comentarista deportivo se defendió y dejó en evidencia de que el jugador del Malmo FF se molestó porque no le gusta que lo critiquen. Ese acalorado episodio no pasó desapercibido y tuvo muchas reacciones en redes sociales. Giancarlo Granda se sumó a los cuestionamientos contra Peña.

El comunicador fue contundente con el ‘10′ de la ‘blanquirroja’ por su falta de autocrítica, y desnudó los pocos encuentros buenos que tuvo con la ‘equipo de todos’. Además, fue tajante al compararlo con Claudio Pizarro y Lionel Messi, quienes son puntos de críticas todo el tiempo.

“Yo creo que Sergio Peña es de los jugadores que menos autocrítica tiene y es de los jugadores que lamentablemente no ha estado en el mejor de los niveles y el que más se le ha criticado. Partidos buenos de Sergio Peña con la selección con suerte son cinco, contados con la mano. Qué quiere que digamos, que todos los partidos es figura de Perú, no se puede. Se le criticaba a Claudio Pizarro, a Lionel Messi, y a Sergio Peña no lo vamos a criticar”, disparó el conductor del programa de Youtube ‘Palabra de hincha’.

Sergio Peña tuvo un cruce con el periodista Alan Diez tras derrota de Perú ante Ecuador por las Eliminatorias 2026

Además, Granda dejó en claro que no considera a Peña como uno de los referentes del combinado nacional. “Con todo respeto con Sergio Peña, no creo que Alan Diez o ningún colega del algún medio no pueda dormir si Sergio Peña no le declara porque no es un referente de la selección, los referentes de la selección son Carlos Zambrano, etc”.

Por su lado, Renato Luna también se sumó a las críticas contra el volante de 28 años y recordó una declaración que dejó mucho cuestionamientos reflejando la poca autocrítica que tiene.

“En conferencia de prensa Peña dice no sé por qué me critican tanto si he jugado Champions y ahora voy a jugar Europa League con el mismo nivel, y no es verdad, no es verdad que siempre estuvo con el mismo nivel, al menos con la selección. Y es por eso hemos destacado tanto el partido que hizo con Colombia porque no venía jugando bien”, añadió.

Sergio Peña fue una de las figuras de Perú en el empate 1-1 con Colombia (Getty)