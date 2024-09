Antonio García Pye opinó con dureza sobre Christian Cueva y detalló errores graves en la debacle de su carrera: “El principio del fin”

El asesor deportivo de Universitario se refirió al jugador de Cienciano de las fallas que cometió en los últimos años. (Video: Entre Ceja y Ceja)

No cabe duda de que uno de los movimientos más sorpresivos del último mercado de fichajes en el fútbol peruano fue la contratación de Christian Cueva por Cienciano. Después de un prolongado periodo sin actividad oficial durante la primera mitad del año, el talentoso volante decidió estampar su rúbrica con el conjunto cusqueño de cara al Torneo Clausura, con el objetivo de reencauzar su carrera y ayudar al elenco ‘imperial’ a conseguir un cupo a las lides internacionales.

Sin embargo, es un hecho conocido que en los últimos años la trayectoria de ‘Aladino’ ha estado plagada de sombras y reveses, con polémicas extrafutbolísticas y constantes problemas que han mermado su proyección estelar. En este contexto, Antonio García Pye, no ha ahorrado críticas sobre el presente del volante de Cienciano y ha detallado con crudeza los errores garrafales que, a su juicio, han sentenciado el derrumbe del otrora diamante en bruto del fútbol peruano.

García Pye ha cuestionado la falta de profesionalismo y compromiso exhibida por Cueva en los últimos años. Ha subrayado que las indisciplinas constituyen un penoso desperdicio de talento que pudo haberlo encumbrado en los principales escenarios del balompié internacional.

“Le tengo mucho aprecio. Es un jugador con una calidad indiscutible que fue fundamental en la clasificación (al Mundial de Rusia 2018). El entorno no le ha ayudado, definitivamente”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Entre Ceja y Ceja’.

Ahí fue cuando el exgerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol enumeró las fallas que tuvo, apuntando principalmente a su regreso al Perú para jugar en Alianza Lima el 2023 y cómo fue recibido.

“Lo vi perdido desde que llegó al Perú. Ese fue el primer error. El segundo fue que las banderolas de bienvenida no estaban ni siquiera en el estadio donde iba a jugar, sino en el restaurante que estaba al frente, ‘Bienvenido a tu casa’. ¿Qué es esto?, dije. Era el principio del fin”, señaló.

De la misma manera, el actual asesor deportivo de Universitario de Deportes hizo hincapié en que el comportamiento de Christian Cueva lo tuvo incluso en su mejor momento futbolístico, lo cual no favoreció para que pueda hacer un cambio en su vida.

“Lo he aconsejado y todo el mundo lo ha hecho, pero no hay una relación permanente. Es difícil cuando estás arriba. Es como la ley del terno, si estás ganando, no importa lo que haga con su vida. Debe haber mucho mea culpa de mucha gente”, precisó.

Y es que ‘Aladino’ no tuvo un paso para nada positivo en su retorno a Alianza Lima el año pasado. Padeció de una grave lesión en la rodilla derecha en marzo ante Atlético Grau que condicionó su rendimiento para el resto de la temporada. A ello se le sumó algunos hechos de indisciplina que protagonizó y, sobre todo, cuando se ausentó a los entrenamientos habiendo estado el día previo en un evento social en Trujillo hasta altas horas de la noche.

A raíz de ello, la directiva ‘íntima’ no le renovó el contrato a Cueva Bravo, quien optó por dedicar ese tiempo libre a tratar la rodilla afectada. Llevó un tratamiento especial con un médico en Barcelona, aunque al mismo tiempo siguió haciendo de las suyas, estando envuelto en situaciones alejadas al fútbol.

Christian Cueva y su parón de seis meses

Christian Cueva acudió a la Videna por colaboración de Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, con el fin de tenerlo cerca y ver su evolución. El DT uruguayo lo puso a punto físicamente con su comando técnico y lo llevó, en calidad de ‘invitado’, a la Copa América 2024.

Esta medida fue cuestionada por los hinchas y la prensa al considerar que se trataba de un jugador que no había tenido actividad en seis meses y tenía una oportunidad que no se la dio a otros futbolistas que, por rendimiento, merecían ser convocados. Incluso, posterior a la eliminación en fase de grupos, fue captado junto a André Carrillo en una discoteca. El ‘Flaco’, pese a sus declaraciones en conferencia de prensa, optó por marginarlos de la última doble fecha de las Eliminatorias 2026.

Christian Cueva y su presente en Cienciano

El nombre de Christian Cueva sonó entre César Vallejo y Cienciano, aunque las polémicas que lo envolvieron hicieron que se mantenga alejado de los focos. Luego de un tiempo, el club cusqueño confirmó su presencia, aduciendo que lo ayudaría. Por lo pronto, ya anotó dos goles en un amistoso contra Ají de Calca de Copa Perú.

