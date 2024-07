Jorge Fossati resta responsabilidad a Christian Cueva por su salida nocturna: “Cada uno tiene su personalidad”

El técnico evitó las polémicas y resto importancia a lo ocurrido. (Video: Federación Peruana de Fútbol)

“Yo puedo tener mi opinión de lo que me parece que está bien y no está bien. Pero cada uno tiene su personalidad”. Así se refirió Jorge Fossati al cuestionamiento relacionado a la salida nocturna de Christian Cueva nada más al llegar a Lima luego del fracaso en la Copa América 2024. “En un grupo de personas y si viviéramos las mismas situaciones, estoy seguro que no todos demostrarían cómo se sienten interiormente de la misma manera, algunos reaccionamos de una manera, yo tengo mi manera de ser y pensar”, añadió.

Evitando las polémicas, Fossati quiso dejar en claro que cualquier acción personal alejada a las indicaciones de la selección en un periodo vacacional o de descanso no configura ninguna falta: “No me voy a referir a ningún caso en especial cuando no están bajo nuestras órdenes, es lo que hace cada uno con su vida”.

Christian Cueva, derrotado en Copa América. - Crédito: USA TODAY Sports

“Ustedes que estuvieron allá saben que por ahí hay cosas muy privadas de la delegación que solo se enteran los que están adentro. Los eximo de ese porcentaje. De lo que vieron en las 4 semanas, no tuvimos un solo jugador indisciplinado. No es lo que diga, es lo que digan otras personas de la Federación Peruana de Fútbol, que pueden corroborar lo que estoy diciendo”, contextualizó.

Aunque sí existe un detalle que el ‘Flaco’ tomará en cuenta en caso una situación de tal magnitud se salga de control. No mencionó nombres propios, pero se interpreta quiénes son los signados. “Obviamente que sí observamos como se comportan, no para juzgarlos como personas. Ahora si llevan una vida que atenta contra su normal desenvolvimiento como profesionales, entonces son cosas que nosotros tomamos en cuenta por más que no estén bajo nuestra orden. En este caso hablamos de algunos que comprobadamente hicieron lo que ellos creen que es normal hacer”, afirmó.

Cueva, nuevamente descubierto en una fiesta. - Crédito: FPF

“Cueva llegó muy al filo a la Copa América”

El seleccionador de Perú, de otro lado, reconoció que el ‘10′ llegó a las justas para disputar la CA2024, luego de un demandante trabajo de recuperación en la Villa Deportiva Nacional, al que reconoció como logrado: “Fue todo un proceso que seguimos porque Christian no estaba en condiciones, en ese periodo tuvo propuestas, pero no estaba en condiciones de sumarse a ningún club, porque su físico no estaba bien. Todo eso se fue solucionando y llegó muy al filo, pero llegó a incorporarse como lo vieron a los entrenamientos del grupo”.

“Siguió allá [en Estados Unidos] y por eso determinamos que hiciera parte del plantel. Todo ese periodo sí terminó cuando acabó la Copa América. Ahora está sano, está en condiciones de sumarse a algún plantel y por otra parte ni siquiera podemos ayudarlo demasiado o nada en estos días, porque la VIDENA está en reestructuración. Tampoco creo que corresponda hoy a la Federación”, sumó Fossati.

Por último, el veterano estratega reconoció sentirse tranquilo consigo mismo por haber relacionado una labor humana tratando de rescatar a Cueva. “Pusimos todo de nuestro lado y él también para tratar de recuperar a un jugador especial que vivía un momento totalmente anómalo con el afán de recuperarlo para el fútbol peruano. Nuestra parte está hecha. Lejos de arrepentirnos de haberlo ayudado, estamos agradecidos a Dios que nos haya puesto en el camino y que lo hayamos intentado, por lo menos”, concluyó.

