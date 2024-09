Partidos de hoy, sábado 7 de septiembre: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 7 de setiembre, se disputarán muchos partidos a nivel de selecciones y equipos.

Hoy, sábado 7 de setiembre, habrá mucha acción para los amantes del fútbol. Desde partidos a nivel de selecciones hasta enfrentamientos de equipos. Las Nations League de UEFA y Concacaf continuarán con su primera fecha. Asimismo, se disputará un cotejo pendiente de la Liga 1 de Perú.

Melgar y Comerciantes Unidos se medirán en un encuentro por la fecha 6 del Torneo Clausura, que fue reprogramado por problemas con la logística de viaje. El ‘dominó' tiene la posibilidad de acortar distancias con los primeros de la tabla de este certamen. Actualmente, marcha octavo a siete puntos del líder, Alianza Lima.

Lo cierto es que el conjunto arequipeño tendrá dos bajas por las Eliminatorias Sudamericanas. Y es que Carlos Cáceda y Jean Pierre Archimbaud fueron convocados por Jorge Fossati a la selección peruana para los duelos ante Colombia y Ecuador. El técnico Marco Valencia señaló que utilizará a Kenji Cabrera y Jorge Cabezudo en sus lugares.

El conjunto arequipeño cayó en condición de visitante por la fecha 9 del Torneo Clausura 2024. (DirecTV)

Por otro lado, la Liga de Naciones de Europa seguirá con su desarrollo. Este día contará con grandes choques. Por ejemplo, Alemania jugará ante Hungría. Inglaterra hará lo propio ante Irlanda. Mientras que Países Bajos se enfrentará a Bosnia Hersegovina. Cotejos que prometen muchos goles.

Partidos de Liga 1

- Melgar vs Comerciantes Unidos (15:15 horas / estadio Monumental UNSA / Liga 1 Max)

Partidos Mundial Sub 20 Femenino

- Corea del Sur vs Alemania (15:00 horas / estadio de Techo / DirecTV)

- Venezuela vs Nigeria (15:00 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / DirecTV)

- Marruecos vs España (18:00 horas / estadio Olímpico Pascual Guerrero / DirecTV)

- Estados Unidos vs Paraguay (18:00 horas / estadio de Techo / DirecTV)

Partidos de Nations League de UEFA

- Islas Feroe 1-1 Macedonia del Norte / Finalizado

- Georgia vs República Checa (11:00 horas / estadio Mikheil Meskhi / Disney Plus)

- República de Irlanda vs Inglaterra (11:00 horas / estadio Aviva / ESPN y Disney Plus)

- Armenia vs Letonia (11:00 horas / estadio Republicano Vazgen Sargsyan / Disney Plus)

- Moldavia vs Malta (11:00 horas / estadio Zimbru / Disney Plus)

- Ucrania vs Albania (13:45 horas / epet Arena / Disney Plus)

- Grecia vs Finlandia (13:45 horas / estadio Georgios Karaiskakis / Disney Plus)

- Alemania vs Hungría (13:45 horas / ESPRIT Arena / Disney Plus)

- Países Bajos vs Bosnia-Hersegovina (13:45 horas / Phillips Stadion / ESPN y Disney Plus)

Todos los partidos de la Nations League UEFA del sábado 7 de setiembre.

Partidos de Nations League de Concacaf

- Bermudas vs República Dominicana (10:00 horas / ABFA Technical Centre / Concacaf GO)

- Islas Turcas y Caicos vs Belice (14:00 horas / TCIFA National Academy / Concacaf GO)

- Dominica vs Antigua y Bermuda (15:00 horas / ABFA Technical Centre / Concacaf GO)

- Bahamas vs Barbados (15:00 horas / Berthlehem Soccer Stadium / Concacaf GO)

- Islas Caimán vs San Cristóbal y Nieves (15:30 horas / Truman Bodden Sports Complex / Concacaf GO)

Partidos de MLS

- New York RB vs Sporting KC (18:30 horas / Red Bull Arena New Jersey / MLS Season Pass)

- Columbus Crew vs Seattle Sounders (18:30 horas / Lower.com Field / MLS Season Pass)

- New England vs St. Louis City (18:30 horas / Gillete Stadium / MLS Season Pass)

- Houston Dynamo vs Los Ángeles FC (19:30 horas / Shell Energy Stadium / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs DC United (19:30 horas / Toyota Park / MLS Season Pass)

- Vancouver Whitecaps vs Dallas (21:30 horas / Estadio BC Place / MLS Season Pass)