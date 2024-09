Ricardo Gareca contundente sobre el presente de Chile tras ausencias de Bravo, Vidal, Sánchez y Medel: “Por ahora no veo un líder”

El 'Tigre' se refirió a la escasez de referentes tras las ausencias de Claudio Bravo, Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel. (Video: ESPN Chile)

El reciente retiro del fútbol de Claudio Bravo ha generado una enorme sorpresa en Chile, que pierde a uno de los mejores arqueros que ha tenido en su historia. Por tal motivo, no ha sido considerado en la última lista que dio el técnico Ricardo Gareca, quien también dejó fuera a Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, de cara a los duelos por las Eliminatorias Sudamericanas ante Argentina en Buenos Aires y Bolivia en Santiago. En ese sentido, el ‘Tigre’ fue contundente al mencionar que la ‘roja’ no cuenta con un líder en el plantel.

“La selección está en un proceso que, lógicamente... Bravo hace poco anunció su retiro. Irán muchachos por una decisión propia, porque todos tenemos una edad que cumplir en el fútbol y uno dice ‘me cansé de todo’, como me pasó a mí. La selección tiene un grupo que se está armando de a poco porque hay que asumir estos compromisos, son muchachos muy importantes que vienen pidiendo esa oportunidad y, dentro de ese grupo, se irá generando nuevas expectativas, en ustedes, en la gente”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

Ahí fue cuando el entrenador argentino puso énfasis en que el cuadro ‘sureño’ no cuenta con un referente, pero que de a pocos irán apareciendo conforme transcurran los partidos.

“Veo un grupo que nos gusta, en algunos casos jóvenes, en otros de experiencia que les toca asumir esta situación. Por ahora no veo un líder natural, en otro momento lo pudo haber tenido. El líder más importante es el grupo que se va armando. Luego, por algo natural, empezará a emerger ese líder. Puede haber más de uno. Hay que tener lindas expectativas en un grupo de muchachos a los que les toca asumir lo que en el momento a otros. Confiamos en ellos”, acotó.

La Copa América 2024 fue el último torneo que Claudio Bravo disputó con la selección de Chile. - créditos: Getty Images

Y es que Claudio Bravo colgó los chimpunes el 26 de agosto y le puso fin a su carrera de 21 años profesional, entre la selección de Chile y clubes de gran renombre (Colo Colo, Barcelona, Manchester City, entre otros). Su último torneo como capitán fue la Copa América 2024.

En tanto que Alexis Sánchez se lesionó en Udinese, de ahí que Ricardo Gareca no lo pudo tomar en cuenta para los recientes partidos de las Eliminatorias 2026.

Casos apartes son Arturo Vidal y Gary Medel, quienes desde el inicio de su proceso no entraron en las consideraciones del ‘Tigre’. De hecho, el estratega manifestó que las puertas de la ‘roja’ están abiertas para todos, aunque ambos no parecen tener un futuro en el equipo nacional.

Ricardo Gareca sobre el Chile vs Argentina

Por otro lado, Ricardo Gareca también se dio tiempo para hablar sobre el duelo de Chile ante Argentina en el estadio Monumental de Núñez. “Creo que va ser un partido muy disputado, como fue el anterior que jugamos en Copa América. A través de las ausencias, creemos que tenemos los jugadores necesarios para este partido. Después iremos viendo para el segundo partido qué situación se nos va presentando”, comentó.

De la misma manera, el exDT de Perú manifestó que lo importante es que la ‘roja’ se adjudique los tres puntos, más allá de la idea de juego. “Lo que pensamos es ganar el partido, siempre con esa idea. Entonces, uno muchas veces puede presentar en el campo de juego un equipo muy ofensivo y resulta que no terminas no generando nada, y en otras uno que no es de características ofensivas en sus componentes y terminas generando ocasiones de gol”, señaló.

“Estamos en una etapa donde es importante sostener, un proceso donde hay que tener confianza, creer en el grupo, en los muchachos que les toque jugar y sobre todo corregir, trabajar. Estamos en condiciones de poder exigirnos y de poder superarnos. Tengo la confianza de que la selección va a retomar lo que se vio antes de la Copa América”, añadió.