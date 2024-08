Jefferson Farfán confesó por qué no vuelve a Alianza Lima y mostró su deseo de ver a Claudio Pizarro como directivo

La 'Foquita' señaló que le gustaría que el 'Bombardero de los Andes' vuelva a estar en Matute. (Sin Cassette)

Pese a que Alianza Lima es el actual líder del Torneo Clausura 2024, no atraviesa su mejor momento institucional. Jefferson Farfán sorprendió a más de uno con sus declaraciones en una reciente entrevista sobre la dirigencia y el motivo por el cual no pega la vuelta a La Victoria después de su retiro.

La ‘Foquita’ estuvo en el programa de Youtube llamado ‘Sin Cassette’ y explicó por qué no ha regresado al club ‘blanquiazul’, a pesar de recibir múltiples invitaciones. “No conozco a nadie quién maneje el club, por ahora tomé la decisión de no aceptar, no me siento conectado con la gente que está”.

Es más, el exjugador confesó que no se marchó bien de la escuadra ‘íntima’ a fines del 2022 cuando colgó los botines por una lesión en la rodilla. “¿Qué jugador sale bien de Alianza? Yo tampoco salí bien, es obvio que no salí feliz, pero bueno se respeta y no pasa nada”.

Lo cierto es que Jefferson, por ahora, no trabajará en Alianza. Sin embargo, cuando lo haga, le gustaría apoyar a las jóvenes promesas del club. “Podría aportarle a los menores, ya que he jugado muchos años afuera, el sueño de todo jugador es estar en el extranjero, podemos aconsejar y estar cerca siempre”.

Jefferson Farfán fue importante en la obtención de los últimos dos campeonatos, pero confesó que no se fue bien de Alianza Lima.

Su deseo de ver a Claudio Pizarro como directivo

Instantes después, Farfán fue consultado por un posible retorno de Claudio Pizarro a Matute. El ‘10 de la calle’ no dudó en manifestar su ilusión de ver a su excompañero en la selección peruana formando parte del conjunto ‘victoriano’ luego de varios años.

“A mi me encantaría porque el club lo necesita, a mi lo que más me apena es que el club pierda la identidad, Alianza toda la vida ha sido el juego bonito, eso ya se perdió totalmente. Venga quien venga se perdió, no hay más”, expresó.

Claudio Pizarro junto a Paolo Guerrero en un partido de exhibición de Alianza Lima.

Farfán destacó a Universitario y al ‘Puma’ Carranza

Asimismo, el exdelantero, que se consagró bicampeón con Alianza (2021-2022), afirmó que ‘el equipo del pueblo’ ha perdido su identidad en el último tiempo y realizó inesperada comparación con el rival eterno, Universitario de Deportes.

“La ‘U’ está manejando bien ese tema, manejando esa identidad muy bien, se ve la cercanía del ‘Puma’ con los jugadores, me quedé admirado con el ‘Puma’, en la final del clásico en Matute, el ‘Puma’ acompañando a los jugadores a Matute, él metiéndose a la cancha a recibir los golpes de los hinchas de Alianza y apoyando a su equipo, a ver dime tú de Alianza, ¿Qué jugador hay así? No hay”, detalló.

La 'Foquita' ponderó al 'Puma' Carranza para hacer comparación con Alianza Lima. (Sin Cassette)

Claudio Pizarro confesó su ilusión de ser directivo en Perú

El deseo de ‘Jeffry’ no está alejado de la realidad. Tiempo atrás, en una entrevista, Juan Manuel Vargas postuló a Claudio Pizarro como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el exWerder Bremen mostró su disposición por regresar a su país para ejercer como directivo.

“Me interesaría si es que puedo tomar decisiones y si es que estoy metido con gente que quiera trabajar por el bien del fútbol peruano y gente de bien”, fue lo que dijo en su momento en el programa de Youtube, Playzon Sports.

Actualmente, ‘Pizza’ no vive en el Perú y radica en Alemania, donde jugó casi todo carrera y terminó retirándose del fútbol. Ahí se desempeña como embajador de uno de los clubes importantes como lo es Bayern Munich.