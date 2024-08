Jefferson Farfán publicó tierna foto con su hijo y fue noticia en Argentina por inesperado detalle

Jefferson Farfán compartió tierna foto con su hijo y se convirtió en noticia en Argentina.

Jefferson Farfán colgó los botines a finales de 2022 producto de una lesión en la rodilla que lo impedía seguir haciendo lo que más ama: jugar al fútbol. A partir de que comunicó su decisión, la ‘Foquita’ adoptó una postura lejos del deporte.

El exdelantero se mostró activo por redes sociales, específicamente por Instagram; no obstante, en el último tiempo, previa conversación con su amigo y ahora compañero de proyecto, Roberto Guizasola, incursionó en el mundo de Youtube como entrevistador.

El ‘10 de la calle’, como también lo conocen, fundó su canal llamado ‘Enfocados’ en la plataforma digital más vista del mundo. Por ahí, han desfilado diferentes personajes del balompié y con quienes compartió en su momento, como es el caso de Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Farfán, en estos últimos días, decidió volver a las canchas pero de forma amateur. Jugó una ‘pichanga’ con su tío Luis Guadalupe y lo venció. Ahora, en la noche del miércoles 21 de agosto, volvió a amarrarse los chimpunes para disfrutar junto a su familia.

Jefferson Farfán jugó un partido de fulbito junto a su familia.

Jefferson Farfán fue noticia en Argentina por posar con la camiseta de Boca

La ‘Foquita’, como ya es costumbro, subió todo a su cuenta de Instagram. Sin esperar que se convierta en noticia en Argentina. ¿Qué pasó? Y es que el exjugador de Alianza Lima publicó una fotografía junto a su hijo Adriano y llevaba la camiseta de Boca Juniors.

Rápidamente, esto fue visto por los medios de Argentina, los cuales destacaron el hecho. SportsCenter, programa de ESPN, posteó lo siguiente en Twitter: “¡Qué camiseta metió la Foquita! Farfán posó en sus redes sociales con una casaca histórica de Boca”.

ESPN destacó la fotografía de Jefferson Farfán con la camiseta de Boca Juniors.

‘Jeffry’ se puso la casaquilla de un club que tiene mucha relación con el Perú. En su momento brillaron Julio Meléndez y Nolberto Solano, y ahora Luis Advíncula es uno de las principales figuras de la escuadra ‘xeneize’.

Cabe señalar que Farfán borró la foto minutos después y subió otra con su primogenito. En esta tenía una casaca pero debajo la camiseta de Boca. El exjugador y el mayor de sus hijos salen celebrando. “Gol del triunfo. Dame Luz”, escribió.

Jefferson Farfán publicó foto con su hijo celebrando el gol de la victoria en 'pichanga'.

Farfán y Advíncula hablan de Juan Román Riquelme

Jefferson Farfán invitó a Luis Advíncula a su programa ‘Enfocados’ y hablaron de muchos temas, entre ellos la relación del lateral derecho con el ídolo y ahora presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, quien lo llevó al club argentino en su momento.

“Con Román muy bien, siempre la relación fue de respeto, la primera vez que me escribió no lo podía creer, siempre ha sido de respeto y cariño, le tengo mucho aprecio, es una de la pocas personas que te impone respeto, a veces te habla y no sabes qué responder”, contó el ‘Rayo’.

El lateral derecho contó detalles de su relación con el presidente de Boca Juniors. (Enfocados)

Riquelme, en una reciente entrevista con TNT Sports, destacó al defensor nacional por su entrega por los colores ‘azul y oro’ y la selección peruana. Lo que ocurre es que ‘Bolt’ viene jugando muchos partidos con una lesión en el tendón de aquiles.

“Lo de Advíncula es maravilloso porque él jugó la Copa América, ama jugar con su selección, no se quiere perder ningún partido con su selección. En la Copa América, durante el primer partido, se lastimó feo el tendón, no pudo competir más. Al otro día que quedaron fuera, se subió al avión y apareció en nuestro entrenamiento”, expresó.