Oliver Sonne no se integra a los entrenamientos del Silkeborg IF: ¿a qué se debe su nueva ausencia?

Oliver Sonne deja todo de sí en cada cruce del Silkeborg IF. - Crédito: Morten Kjaer

El inicio de la temporada 2024/25 de Oliver Sonne se ha vuelto un poco convulsa. Empezó con una intención de alejamiento -expresada en una controversial entrevista- y luego con un enfrentamiento con los altos mandos por ignorar su solicitud de transferencia a una liga de mayor orden en Europa.

Ahora cuando las aguas parecían calmadas, incluso con un rendimiento pleno reflejado en un golazo y una asistencia en las primeras jornadas del nuevo periodo de la Superliga de Dinamarca, otra vez el ‘Vikingo’ hace noticia en la interna del SIF por un distanciamiento parcial del plantel.

Oliver Sonne será el principal atractivo del Silkeborg IF en el mercado de pases. - Crédito: AFP

El comando técnico de Kent Nielsen no pudo echar mano de Sonne para la contienda contra el Randers teniendo que inclinarse por Jens Martin Gammelby. A pesar de la omisión, el SIF sacó adelante su prueba ganando con anotaciones de Ramazan Orazov y Younes Bakiz.

Más allá del resultado positivo, las interrogantes giraban alrededor de la ausencia de Oliver. El departamento de prensa del Silkeborg IF no tardó en explicar lo sucedido: el lateral peruano padece una enfermedad, que no ha sido precisada, que le impidió formar parte de la escuadra en su visita a Randers Stadion.

El 'Vikingo' sirvió una pelota de cabeza para la definición de Younes Bakiz. | VIDEO: 3F Superliga

De manera que ha quedado descartada cualquier posición contraria o de rebeldía frente a los directivos del SIF. Aunque no se puede echar por tierra la posibilidad del entorno del puntual de la Bicolor de buscar una reunión para tratar el estudio de ofertas.

La situación de Sonne, es preciso señalar, agranda la enfermería del club, dado que aparecen otros nombres apartados que no están entrenando a la par con el grupo, aunque en este caso es por lesiones. Aquel contingente está compuesto por Alexander Busch, Pelle Mattsson, Anders Klynge y Fredrik Carlsen.

El Silkeborg IF se ubica en la segunda plaza de la 3F Superliga. - Crédito: Morten Kjaer