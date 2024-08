Gregorio Pérez se mostró preocupado por el bajo rendimiento de Alex Valera en Universitario: “Voy a tratar de conversar con él”

Alex Valera no viene atravesando un buen momento goleador en Universitario.

Universitario de Deportes está cerca de cumplir 100 años de vida institucional, por lo que la interna del club tomó la decisión de organizar un evento a lo grande para celebrarlo. Uno de los que recibió la invitación para estar presente es Gregorio Pérez, extécnico del cuadro ‘crema’, que pese a haber permanecido poco tiempo al mando del primero equipo, supo ganarse el cariño de toda la hinchada.

El uruguayo arribó a la capital días antes del festejo que se llevará a cabo en las instalaciones del estadio Monumental para poder participar de ciertas actividades, también relacionadas al Centenario. Incluso, se tomó el tiempo de conversar con los medios de comunicación y hablar sobre diversos temas, entre ellos, el presente de Alex Valera.

Durante una entrevista con los periodistas Michael Succar y Mauricio Loret de Mola, el popular ‘Goyo’ fue consultado por el rendimiento del delantero nacional, que desde hace algún tiempo no viene atravesando por un buen momento a nivel personal.

“Ha estado en la selección peruana y tuvo la fatalidad del penal errado que creo que le terminó repercutiendo mucho en su carrera. Quizás en ese momento había otro jugador más preparado que él para patearlo”, sostuvo el DT de 76 años en diálogo con el programa de YouTube ‘Denganche’

Asimismo, agregó que “cuando yo llegué la segunda vez, recuerdo que no estaba muy bien y hablamos mucho. El coach Erick también conversaba mucho con él, porque es alguien que domina mucho esa área y ahora está en la selección con Jorge Fossati”.

Posterior a ello, aprovechó en destacar sus números. “En 12 partidos hizo 11 goles, le fue muy bien. La verdad que ha tenido algunos altibajos, salió al exterior. Cuando estaba con nosotros, le pegaban y él no decía nada. Yo siempre dije que era un jugador de selección, me parecía que podía compartir con Lapadula”.

Con respecto a su desconvocatoria de la Copa América 2024, Pérez dijo lo siguiente: “Para mí, es rescatable el goleador. No sé qué pasó ahora que no fue a la Copa América, creo que Jorge lo tenía en cuenta. Todavía es un jugador que puede volver a su nivel, porque las condiciones las tiene, aparte está en un equipo muy importante”.

“Muchos desearían estar ahí, pero no pueden y él tiene la oportunidad. No me cabe la menor duda que ahorita debe estar pensando que quiere volver a ser el mismo de antes, ojalá me esté escuchando. Lo voy a tratar de ver antes de irme”, finalizó.

Alex Valera es el delantero titular de Universitario de Deportes - Créditos: Universitario

Gregorio Pérez le recomendó a Alex Valera no patear penales

Sin duda alguna, Alex Valera ha demostrado su capacidad goleador en las últimas temporadas con Universitario, lo cual en su momento le valió para ser llamado a la selección peruana. Sin embargo, desde que erró el penal definitivo en el repechaje ante Australia, su confianza en él mismo cambió.

Fue en una conversación con GOLPERU, que Gregorio Pérez hizo una inesperada confesión sobre el ‘9′. Y es que según dio a conocer el mismo entrenador, fue él quien le pidió al futbolista que no ejecutara penales con el objetivo de protegerlo.

Así lo expresó el ‘Goyo’: “Lo hemos hablado, el primer día que jugó hasta me erró un penal entonces recuerdo que le dije en su momento: ‘Bueno, mirá, no vas a patear más penales, yo te tengo que proteger’. A lo que me responde ‘¿no me tiene confianza?’ y yo le dije ‘no , si yo no te tuviera confianza, no jugás nuevamente de titular, vas como titular pero te quiero proteger’”.

Años atrás, el uruguayo le pidió al delantero nacional que no pateara penales por su bien.

Sus números en 2024

En lo que va de la temporada, Alex Valera ha tenido la oportunidad de disputar un total de 22 compromisos, entre Liga 1 y Copa Libertadores. Además, ha anotado ocho tantos y ha brindado un asistencia. Sin duda alguna, su presente no es el más alentador, pero su presencia en el campo de juego es indiscutible.