Partidos de hoy, miércoles 30 de julio: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, martes 30 de julio: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, martes 30 de julio, tendremos una jornada llena de emociones. La Liga 1 2024 seguirá su curso y traerá consigo tres partidos bastante llamativos, mientras que en los Juegos Olímpicos se disputarán varios encuentros correspondientes a la tercera fecha de competencia. A esto se le suman los choques de diversas ligas internacionales.

En el Torneo Clausura, Sport Boys se enfrentará a Cienciano en el Callao. Por su parte, el cuadro ‘rosado’ viene de caer 2-0 ante Deportivo Garcilaso, por lo que buscará reencontrarse con la victoria. En tanto, el ‘Papá' llega de ser goleado 5-1 por Sporting Cristal y actualmente solo registra tres puntos de los nueve posibles.

Al mismo tiempo, Sport Huancayo hará lo propio con César Vallejo. Ambos han tenido un arranque bastante similar al ganar un solo partido y perder dos. Sin embargo, el elenco trujillano ha mostrado un mejor nivel en el campo de juego en comparación a su rival de turno, aunque la altura podría ser un factor crucial de cara al resultado final.

Para cerrar el día y como plato fuerte de la jornada, Alianza Lima medirá fuerzas con Unión Comercio en Matute. Claro está que los de La Victoria no atraviesan un buen momento y con la salida de su técnico Alejandro Restrepo la situación podría empeorar. No obstante, las incorporaciones aún no están cerradas, ya que en las últimas horas ha tomado fuerza los fichajes de Paolo Guerrero y Pablo Lavandeira.

Cabe resaltar que, el ‘poderoso de San Martín’ es uno de los equipos con más bajo rendimiento en el campeonato nacional. Y es que hasta el momento, no ha podido sumar de a tres, ubicándose en el último lugar de la tabla de posiciones.

Alianza Lima se enfrentará a Unión Comercio por la fecha 4 del Torneo Clausura - Créditos: Alianza Lima

Partidos de Liga 1

- Sport Boys vs Cienciano (15:00 horas / Estadio Miguel Grau / GOLPERU)

- Sport Huancayo vs César Vallejo (15:00 horas / Estadio Huancayo / Liga 1 Max)

- Alianza Lima vs Unión Comercio (19:30 horas / Estadio Alejandro Villanueva / Liga 1 Max)

Partidos de Juegos Olímpicos

- España vs Egipto (08:00 horas / Stade de la Beaujoire / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- República Dominicana vs Uzbekistán (08:00 horas / Parc des Princes / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- Marruecos vs Irak (10:00 horas / Allianz Riviera / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- Ucrania vs Argentina (10:00 horas / Parc Olympique Lyonnais / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- Estados Unidos vs Guinea (12:00 horas / Stade Geoffroy-Guichard / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- Nueva Zelanda vs Francia (12:00 horas / Stade Vélodrome / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- Israel vs Japón (14:00 horas / Stade de la Beaujoire / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

- Paraguay vs Mali (14:00 horas / Parc des Princes / Claro Sports y Claro Sports YouTube)

Partidos amistosos

- Coventry City vs Everton (13:45 horas / Ricoh / Disney+)

- Barcelona vs Manchester City (18:00 horas / Camping World Stadium / Disney+)

Partido de Liga Femenina

- UNSAAC vs Academia Cantolao (15:00 horas / Nativa TV)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Bonita Banana vs LDU Quito (19:00 horas / Estadio 9 de Mayo / DirecTV y DGO)

Partidos de fútbol colombiano

- Águilas Doradas vs Patriotas (18:00 horas / Estadio Alberto Grisales / ViX Premium y VIX+)

- Atlético Nacional vs La Equidad (20:10 horas / Estadio Atanasio Girardot / Win Sports+)

Partidos de fútbol brasileño

- Sao Paulo vs Goiás (18:00 horas / Estadio Do MorumBIS / Liga 1 Max)

- Botafogo vs Bahia (19:30 horas / Estadio Olímpico Nilton Santos / Liga 1 Max)