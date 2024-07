Giancarlo Granda pidió salida de Bruno Marioni y lapidó a Cristian Díaz: “¿Cuál es su mérito para llegar a Alianza Lima?”

El mundo Alianza Lima está lleno de incertidumbre. La abrupta salida del técnico de Alejandro Restrepo tras perder el clásico ante Universitario ha desatado una serie de malas decisiones en Matute tomadas por Bruno Marioni.

Por esa razón, el periodista Giancarlo Granda, en el último programa de Radio Nacional, pidió la salida del gerente deportivo. “Jamás voy a pedir la cabeza de nadie porque no me parece ético pero la continuidad de Marioni es insostenible”.

El ‘Flaco’ agregó que Marioni está aprendiendo en La Victoria porque él es entrenador y no tiene experiencia como responsable de la área deportiva. “Eligió mal todo”. Cabe agregar que el argentino presentó su carta de renuncia, no obstante, esta ha sido rechazada de manera sorpresiva.

El narrador aclaró que Alejandro Restrepo fue cesado de su puesto por la forma en la que perdió ante la ‘U’ en el estadio Monumental el último viernes. Y señaló que el gerente deportivo de Alianza ‘cocinó' al DT colombiano, ya que se encontraba negociando con otro entrenador.

Bruno Marioni asumió la gerencia deportiva de Alianza Lima a inicios de este 2024.

‘Flaco’ Granda desaprobó llegada de Cristian Díaz a Alianza

Por otro lado, Granda opinó sobre la llegada de Cristian Díaz. El técnico, con reciente pasado en Morón de la Segunda División de Argentina, fue contactado por Bruno Marioni e incluso, según sus declaraciones, firmó un contrato.

“Con todo respeto para Cristian Díaz, pero ¿Cuáles son sus méritos para llegar a Alianza Lima, si está a mitad de tabla, deambulando en segunda”, exclamó.

El ‘Flaco’ abordó el tema de una supuesta amistad de Marioni con Díaz por la cual lo habría puesto como principal candidato para reemplazar a Alejandro Restrepo. “Dice que no, han jugado juntos, pero dice que no son amigos, que no tienen relación, lo debe de conocer”.

Por último, el periodista deportivo exclamó que el gerente deportivo tiene que ser echado de Alianza por meter al club ‘victoriano’ en un problema legal con el estratega de 48 años. “Lo de Bruno Marioni es vergonzoso, él eligió un técnico y el twitter ardía. Dirige el club leyendo twitter”.

Cristian Díaz se encuentra involucrado en un problema con Alianza Lima luego de firmar contrato.

Carrera y logros de Cristian Díaz

Cristian Díaz fue un futbolista que se desempañaba como lateral y colgó los botines en 2009. Tuvieron que pasar un par de años para que asuma su primer reto como entrenador. Se sentó en el banquillo de Independiente de Avellaneda. Ahí pasó dos temporadas.

Posteriormente, emigró a Chile, donde dirigió a Deportes Iquique. Su carrera en el exterior continuó y recaló en el fútbol peruano. Hizo una buena campaña con Universidad San Martín, con el cual mostró un fútbol vistoso y protagonista.

Pese a su buena performance al mando del conjunto ‘santo’, retornó a su país para dirigir en el ascenso. Olimpo y Quilmes fueron sus equipos. Después, volvió a emigrar. Esta vez su destino fue El Salvador. Ahí cosecharía su primer título con Santa Tecla.

Su última experiencia, previo a llegar a Deportivo Morón, la tuvo en el campeonato boliviano. Estuvo al mando de grandes instituciones como Royal Pari, The Strongest y Jorge Wilstermann. Con esta última, conquistó su segundo trofeo.

Cristian Díaz dirigió 49 partidos en San Martín, consiguiendo 16 victorias, 9 empates y 19 derrotas.

Próximo partido de Alianza Lima

Mientras tanto Alianza Lima deberá enfrentar un partido este martes 30 de julio por la fecha 4 del Torneo Clausura. Este será ante Unión Comercio y se llevará a cabo a las 19:30 horas de Perú en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival de turno viene de descansar una semana por la postergación de su duelo ante Atlético Grau.