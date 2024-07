Quiénes son Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán, los periodistas argentinos que animarán el centenario de Universitario

Morena Beltrán y Juan Pablo Varsky formarán parte de la presentación del centenario de Universitario.

Universitario festejará sus 100 años de historia realizando un enorme evento denominado ‘Noche Eterna’. Este se llevará a cabo el 6 de agosto y tendrá como escenario el estadio Monumental de Ate. Además, contará con actividades e invitados especiales.

Los periodistas argentinos Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán serán los encargados de animar esta conmemoración del centenario, aportando un enfoque internacional a la ceremonia. La participación de ambos comunicadores fue una iniciativa del administrador del club, Jean Ferrari, quien se encontró con el comunicador gaucho en el sorteo de la Copa Libertadores, quien aceptó de inmediato y sugirió la invitación de su colega.

La elección de Varsky y Beltrán, ampliamente reconocidos en el ámbito deportivo de Latinoamérica, subraya el deseo de Universitario de darle una gran relevancia mediática a su evento. Se espera que la participación de estos periodistas añada brillo y profesionalismo a la ‘Noche Eterna’, haciéndolo memorable no solo para los seguidores del club sino también para el público en general.

Continuando con la organización del evento, Ferrari ha manifestado su entusiasmo y la importancia de este festejo para honrar el legado del club. La significativa expectativa generada en el público y en los medios de comunicación promete un evento inolvidable.

Juan Pablo Varsky y Morena Beltrán estarán presentes en el centenario de Universitario (Universitario)

¿Quién es Juan Pablo Varsky?

Juan Pablo Varsky es un reconocido periodista argentino como más de 30 años de trayectoria. Tiene experiencia como comentarista, conductor, columnista y productor en medios de televisión, radio, escritos y digitales.

En la actualidad tiene una columna de opinión en el diario La Nación, comenta partidos y conduce el programa Más que fútbol en DIRECTV Sports, y está al frente del programa radial La mañana de CNN de la cadena internacional CNN. En los últimos meses comentó la Copa América 2024 para Telefe de Argentina, señal para la que también comenta la Copa Liberadores. Asimismo, es comentarista de los partidos de la liga argentina en TNT Sports.

Juan Pablo Varsky entrevistó a Lionel Messi para su podcast Clank

En el ámbito digital, cuenta con un portal de noticias denominado Varsky Sports y en octubre del 2023 lanzó su podcast denominado Clank, en el que entrevista a diversos personajes del deporte. Su última entrevista fue nada menos que a Lionel Messi, en una conversación que dio mucho que hablar en la previa de la Copa América.

Mas allá de sus opiniones respecto a algunos partidos, Juan Pablo Varsky no ha tenido mucha relación con el Perú. No obstante, durante la Copa América Brasil 2019, tuvo una mención a la memoria de Daniel Peredo: “Me acuerdo de Daniel Peredo, periodista peruano apasionado del fútbol fallecido en febrero de 2018. Muy respetuoso, gran colega con don de gente. Donde quiera que esté, celebrará esta final de su selección. Saludo a su familia y a sus amigos”, expresó tras el triunfo 3-0 sobre Chile en las semifinales.

Juan Pablo Varsky junto a Daniel Peredo y Coki Gonzáles

¿Quién es Morena Beltrán?

Morena Beltrán es una joven periodista de 25 años, que pese a su corta edad logró hacerse un nombre importante en el periodismo deportivo. Estudió la carrera en el instituto DeporTEA en 2018. Sus primeros pasos los dio ese mismo año, escribiendo en el medio partidario ‘Sector bostero’ y comentando en el programa radial Enganche.

No obstante, su despegue se dio mediante las redes sociales. La comunicadora publicaba hilos en Twitter analizando partidos y equipos de fútbol, los cuales fueron ganando gran popularidad. Fue así que a inicios de 2019 fue contactada por ESPN para conducir el noticiero SportCenter y participar del programa ESPN Fútbol Club.

Morena Beltrán sorprendió al aparecer junto a los árbitros durante la inauguración de la Copa América 2024.

Desde el 2020, es panelista de ESPN F90, programa estelar de la cadena ESPN, conducido por Sebastián Vignolo y en el que comparte con personajes ilustres como los exfutbolistas Oscar Ruggeri, Carlos Navarro Montoya y Carlos Aimar, y los periodistas Daniel Arcucci, Diego Horacio Fucks, entre otros. En la actualidad, también forma parte del programa Generación F, junto a creadores de contenido juveniles como Coscu, Momo, Markito Navaja y Sofi Martínez.

Durante la Copa América 2024, llamó la atención por ingresar al campo y posar con los árbitros, durante la previa del partido inaugural entre Argentina y Canadá. El motivo fue un acuerdo comercial entre marcas.